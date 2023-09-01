Фильм "Барби" стал самым кассовым в истории Warner Bros: сколько он собрал в прокате
Источник:MovieWeb
Нашумевший фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг стал самым кассовым в истории Warner Bros. За время проката он собрал более 1,3 миллиардов долларов и продолжает приносить десятки миллионов долларов еженедельно.
Ранее стало известно, что "Барби" стала самой успешной лентой Warner Bros. в Украине, поскольку за 4 недели собрала более 110 миллионов гривен. До этого больше всего украинским зрителям понравился "Аквамен".
Интересно 10 фильмов лета 2023, которые больше всего обсуждали в сети
"Барби" – самый кассовый фильм в истории Warner Bros.
Этот фильм превзошел "Гарри Поттера и Смертельные реликвии. Часть 2", который был рекордсменом в течение 12 лет.
За шестую неделю проката "Барби" собрала еще 18,2 миллиона долларов, но это еще не конец. За время проката собрано 1,342 миллиарда долларов, и он еще продолжается.
"Барби": смотрите онлайн трейлер фильма
Топ-5 фильмов Warner Bros. по кассовым сборам
- "Барби" – 1,342 миллиарда долларов.
- "Гарри Поттер и Смертельные реликвии. Часть 2" – 1,342 миллиарда долларов.
- "Аквамен" – 1,148 миллиарда долларов.
- "Темный рыцарь: Возрождение легенды" – 1,081 миллиарда долларов.
- "Джокер" – 1,074 миллиарда долларов.