Следует сказать, что мировая общественность разделилась во взглядах на эти меры. Многие характеризуют их как ограничение свободы выражения и развития культурной толерантности.

Смотрите также Альтернатива для "простых" людей, – россияне эпически опозорились показом "Барби" в России

Ливан запретит "Барби" за "пропаганду гомосексуальности"

По информации государственного информагентства Кувейта KUNA, ливанский министр культуры Мохаммад Мортада, поддерживаемый шиитской парамилитарной исламистской организацией "Хезболла", выступил с инициативой запретить фильм "Барби" из-за "пропаганды гомосексуальности" и "сексуальной трансформации".

Инцидент с фильмом "Барби" не уникален, ведь Кувейт также запретил показ этого фильма, а еще и фильма ужасов "Говори ко мне", называя эти действия "защитой общественной этики и социальных традиций". Такая практика распространяется и на другие страны: ранее Вьетнам также принял меры, чтобы запретить показ "Барби" из-за политических и территориальных разногласий.

Ливан, который был первой арабской страной, проведшей неделю гей-прайда в 2017 году, переживает необычное столкновение взглядов. В стране, которую когда-то сочли либеральной "гаванью" для ЛГБТ-сообщества на консервативном Ближнем Востоке, появились ограничения и запреты, взорвавшие ее репутацию. К тому же правительство Ливана недавно официально призвало граждан "держаться семейных ценностей".

О чем рассказывает фильм

В кинотеатрах Украины фильм "Барби" вышел 20 июля. Лента сделала Грету Гервиг первой женщиной в мире, чей проект заработал в мировом прокате 1 миллиард, из них 100 миллионов – от украинских зрителей. Марго Робби исполнила роль куклы, попадающей в реальный мир и пытающейся с ним разобраться. На этом пути узнает, что женщина может выглядеть не идеальной, но при этом быть счастливой.

Райан Гослинг профессионально вошел в образ Кена, который в современном мире узнает о патриархате и хочет совершить государственный переворот в Барбиленде. Как "Барби" оценили первые зрители – читайте здесь.

"Барби": смотрите трейлер фильма