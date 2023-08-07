Грета Гервиг, снявшая "Барби", стала первой женщиной-режиссером, чей фильм заработал 1 миллиард

Прошло даже не три недели с момента выхода фильма "Барби" на экраны, а его кассовые сборы уже пересекли отметку в 1 миллиард долларов. Таким образом, Грета Гервиг получила звание первой женщины-режиссера, чей фильм достиг такого удивительного финансового успеха.

В то же время "Оппенгеймеру" удалось собрать 552,9 миллиона долларов за тот же период. Это тоже хороший результат, учитывая тему фильма.

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К примеру, военная драма 2017 года "Дюнкерк" собрала чуть меньше всего периода показа в кино. Лишь трем другим лентам удалось заработать более полумиллиарда долларов в кинотеатрах - "Богемной рапсодии", "Страстям Христовым" и "Американскому снайперу". Также, в 41 стране "Оппенгеймер" получил звание самого успешного фильма в карьере Кристофера Нолана.

Фильм "Барби" собрал миллиард долларов в мировом кинопрокате

Юмористический фильм "Барби" от режиссера Греты Гервиг продолжает устанавливать рекорды, заработав миллиард долларов в мировом кинопрокате всего за 17 дней. Из этой общей суммы 459 миллионов долларов составили кассовые сборы в Северной Америке, а 572 миллиона долларов поступили из других стран. Это достижение сделало Гервиг первой женщиной-режиссером, чей фильм достиг такого удивительного финансового показателя в кинопрокате.

Фильм "Барби" также побил рекорд самого быстрого выпуска Warner Bros. Ранее этот рекорд принадлежал фильму "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2", собравшего миллиард долларов за 19 дней.

Несмотря на конкуренцию от фильма "Оппенгеймер", в кинотеатрах США "Барби" лидирует третью неделю подряд.

Мировая премьера фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" прошла одновременно 20 июля.

"Барби": смотрите трейлер фильма

"Оппенгеймер": смотрите трейлер фильма