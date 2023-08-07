Водночас "Оппенгеймеру" вдалося зібрати 552,9 мільйона доларів за той самий період. Це також хороший результат, враховуючи тему фільму.

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Наприклад, воєнна драма 2017 року "Дюнкерк" зібрала трохи менше за увесь період показу у кіно. Лише трьом іншим стрічкам вдалося заробити більше ніж пів мільярда доларів у кінотеатрах – "Богемній рапсодії", "Страстям Христовим" і "Американському снайперу". Також, в 41 країні "Оппенгеймер" здобув звання найуспішнішого фільму у кар'єрі Крістофера Нолана.

Фільм "Барбі" зібрав мільярд доларів у світовому кінопрокаті

Гумористичний фільм "Барбі" від режисерки Грети Гервіг продовжує встановлювати рекорди, заробивши мільярд доларів у світовому кінопрокаті всього за 17 днів. З цієї загальної суми 459 мільйонів доларів склали касові збори у Північній Америці, а 572 мільйонів доларів надійшли з інших країн. Це досягнення зробило Гервіг першою жінкою-режисеркою, чий фільм досяг такого дивовижного фінансового показника в кінопрокаті.

Фільм "Барбі" також побив рекорд найшвидшого випуску від Warner Bros. Раніше цей рекорд належав фільму "Гаррі Поттер і Дари смерті: Частина 2", який зібрав мільярд доларів за 19 днів.

Попри конкуренцію від фільму "Оппенгеймер", у кінотеатрах США "Барбі" тримає лідерство третій тиждень поспіль.

Світова прем'єра фільмів "Барбі" і "Оппенгеймер" відбулася одночасно 20 липня.

"Барбі": дивіться трейлер фільму

"Оппенгеймер": дивіться трейлер фільму