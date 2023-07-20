Соляр, Андраде, Мишина: украинские звезды пришли на премьеру "Барби" в Киеве

В Киеве 19 июля прошел допремьерный показ "Барби". Премьеру посетили украинские звезды, среди которых Ксения Мишина и Мишель Андраде, а также блоггер и ведущая Екатерина Соляр.

Роли Барби и Кена в ленте исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. Интересно, что актеры и съемочная группа "Барби" имеют всего 8 побед на Оскаре и 50 номинаций на премию.

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Украинские звезды на премьере "Барби"

Первыми фильм в Украине смогли оценить Мишель Андраде, Ксения Мишина, Оля Шелби, Диана Глостер, Мила Еремеева, Екатерина Соляр, Екатерина Сильченко и другие.

Звезды на премьере Барби в Киеве / Фото из инстаграма Мишель Андраде

Актриса Ксения Мишина также поддержала флешмоб, надела платье розового цвета и отметила в инстаграм-сторис, что "Барби" – это фильм, который, безусловно, стоит посмотреть.

Ксения Мишина / Фото из инстаграма звезды

Гостей премьеры ждали подарки от партнеров и производителя куклы Барби – компании Mattel.

Также во время премьеры в ЦУМе презентовал коллекцию одежды бренд Katerina Rutman. Модели бренда выглядели как живые куклы Барби.

Что известно о фильме "Барби"

Долгожданный фильм "Барби" режиссера Грета Гервиг рассказывает о том, как Барби и Кен попадают в реальный мир и пытаются в нем решать разные проблемы. В нем поднимают вопросы феминизма, социального равенства, патриархата, матриархата и т.д.

Кроме того, интересным фактом является общение Греты Гервиг с режиссером Питером Вейром перед съемками фильма "Барби". Она позвонила ему, чтобы расспросить о его опыте работы над фильмом "Шоу Трумэна", в частности об освещении и создании ощущения кукольной нереальности. Эти знания она планировала использовать для создания уникальной атмосферы Барби Лэнда.

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