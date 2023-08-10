Альтернатива для "простых" людей, – россияне эпически опозорились показом "Барби" в России

Россияне опозорились показом украденного фильма "Барби". Наскоро, переведя текст, ленту показали в Тюмени, в кинотеатре под открытым небом 8 и 9 августа.

Все началось с того, что россияне загрузили пиратскую версию фильма из Интернета, после чего российские актеры дублирования быстро перевели ее. Но тут началась магия: на видео появилась реклама казино и ставок на спорт, а еще водяные знаки забыли убрать перед воспроизведением фильма.

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Россияне опозорились показом "Барби"

Для большинства казалось бы, что это банальное недоразумение. Однако на самом деле организаторы задались целью показать "нормальную альтернативу для "простых" людей", и так родился "идеальный" вечер с незаконным просмотром кино.

Для простых людей, желающих провести вечер, это вполне нормальная альтернатива в условиях отсутствующих больших картин в кинопрокате,

– заявил Владимир, один из организаторов происшествия.

Билеты на показ "Барби" под открытым небом в России стоили от 300 до тысячи рублей.

"Барби" украли и незаконно показали в России / Скриншот

Сейчас россияне обсуждают возможность организации показа фильмов в собственных кинотеатрах, несмотря на запреты и санкции. Некоторые даже уже заявляют о возможности перевода и запуска оригинальных лент на большом экране, но только в особых условиях.