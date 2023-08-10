Усе розпочалося з того, що росіяни завантажили піратську версію фільму з Інтернету, після чого російські актори дублювання швиденько переклали її. Але тут почалася магія: на відео з'явилася реклама казино та ставок на спорт, а ще й водяні знаки забули прибрати перед відтворенням фільму.

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Росіяни зганьбилися показом "Барбі"

Для більшості здавалося б, що це банальне непорозуміння. Однак насправді організатори поставили собі за мету показати "нормальну альтернативу для "простих" людей", і так родився "ідеальний" вечір з незаконним переглядом кіно.

Для простих людей, які хочуть провести вечір, це цілком нормальна альтернатива в умовах відсутніх великих картин у кінопрокаті,

– заявив Володимир, один з організаторів події.

Квитки на показ "Барбі" просто неба у Росії коштували від 300 до тисячі рублів.

"Барбі" вкрали та незаконно показали в Росії / Скриншот

Нині ж росіяни обговорюють можливість організації показу фільмів у власних кінотеатрах, попри заборони та санкції. Деякі навіть вже заявляють про можливість перекладу і запуску оригінальних стрічок на великому екрані, але тільки в "особливих" умовах.