Мемы о "Барбигеймере" разгневали японцев: Warner Bros пришлось извиняться

Фильм "Барби" и "Оппенгеймер" вышли в прокат в один день, 20 июля. Это привело к появлению многочисленных фанартов о "Барбенгеймере" в соцсетях.

Популярные мемы поддержал и официальный американский аккаунт "Барби" в твиттере, который сейчас называется Х. Эта ситуация повлекла за собой волну возмущения среди японцев, а также поставила в неудобное положение японского дистрибьютора, в том числе и потому, что в 1945 году США впервые в истории использовали ядерное оружие, бомбардировав японские города Хиросиму и Нагасаки.

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Warner Bros. попросили прощения у японцев за реакцию на мемы о "Барбигеймере"

Многих возмутило то, что американский аккаунт Барби в твиттере, воспринял положительно некоторые посты фанатов о Барбенгеймере.

На одних из них Марго Робби изображена со взрывами на заднем фоне и с париком в облаке-грибе атомной бомбы. В комментариях к первому официальный аккаунт "Барби" написал: "Это лето запомнится", а ко второму – "Кен является стилистом".

В ответ японские зрители запустили гештег #NoBarbenheimer.

Warner Bros. Japan осудил реакцию американского аккаунта и назвал ее "очень обидной": "Мы считаем крайне досадным тот факт, что официальный аккаунт американской штаб-квартиры фильма "Барби" отреагировал на публикации в социальных сетях фанатов "Барбенгеймера". Мы очень серьезно относимся к этой ситуации" "Мы просим штаб-квартиру в США принять соответствующие меры. Мы просим прощения у тех, кого оскорбили этой серией невнимательных комментариев", – говорится в заявлении на японской странице фильма "Барби".

Позже американская киногруппа Warner Bros. Film Groupи объявила, что удалила эти комментарии.

Интересно, что премьера фильма "Барби" в Японии запланирована на 11 августа, почти неделю после годовщины атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа соответственно. Изначально эта дата не казалась принципиальной, но в результате вышеупомянутых событий она получила более значимую символику. К этому моменту фильм был связан с развлекательным контентом, но теперь ассоциируется с событиями, сопровождавшимися страшной потерей жизней и страданиями.

"Барби": смотрите трейлер

Дата релиза "Оппенгеймера" в Японии еще не сообщена, но, вероятно, она также будет выбрана таким образом, чтобы учесть данный контекст. Впрочем, реальное влияние ситуации на кассовые сборы фильмов "Барби" и "Оппенгеймера" будет понятно после их выхода на экраны.

"Оппенгеймер": смотрите трейлер