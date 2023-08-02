Несмотря на множество вариантов, важно найти именно те фильмы, которые помогут завершить лето ярко. Для вашего удобства, 24 Канал подготовил подборку из десяти фильмов, которые стоит посмотреть на Netflix к концу лета.

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Новые фильмы Netflix, которые стоит посмотреть до конца лета

"Рай"

Парень работает в замечательной биотехнологической компании, манипулирующей временем. Но все ухудшается, когда его жена оказывается в бедственном положении и вынуждена отдать колоссальные 40 лет своей жизни, чтобы погасить их долги.

"Рай": смотрите трейлер

"Родственники вне закона"

За потрясающим поворотом событий банк, в котором работает Оуэн, стал жертвой дерзкого ограбления всего за несколько дней до его долгожданной свадьбы. Власти расследуют инцидент, поскольку первые доказательства, кажется, причастны к двум очень неожиданным лицам – будущим тестям и тещи Оуэна.

"Родственники вне закона": смотрите трейлер

"Счастье для начинающих"

Проявляя чрезвычайную стойкость после сложного развода, преданный учитель вместе с группой отправляется в трудную туристическую экспедицию, чтобы восстановить их веру в любовь.

"Счастье для начинающих": смотрите трейлер

"Птичий короб: Барселона"

Человечество сталкивается с загадочной силой, представляющей серьезную опасность. Рассказ об этой зловещей угрозе начинается в Барселоне, раскрывая увлекательную историю широко известного блокбастера "Птичий короб".

"Птичий короб: Барселона": смотрите трейлер

"Они клонировали Тайрона"

Ряд жутких событий погружает разнообразную троицу (Джон Боега, Тэйона Перрис и Джейми Фокс) в бездну зловещего заговора, который распространяется по городу.

"Они клонировали Тайрона": смотрите трейлер

"Самое глубокое погружение"

Известный рекордсмен и доблестный дайвер объединяют усилия, чтобы вписать свои имена в анналы истории путем смелого и опасного погружения.

"Самое глубокое погружение": смотрите трейлер

"Пан Самоходик и тамплиеры"

Во время удивительной находки историк искусства встречает древний крест тамплиеров, который дает начало увлекательному квесту, чтобы расшифровать тайну, окружающую этот священный артефакт. Объединив усилия с самой неожиданной группой авантюристов, они отправляются в чрезвычайное путешествие, чтобы раскрыть тайны, скрытые в этой загадочной реликвии.

"Пан Самоходик и тамплиеры": смотрите трейлер

"Эвакуация 2"

В смелой и серьезной попытке закаленный в боях наемник Тайлер Рейк отправляется на опасную миссию, чтобы освободить пленную семью страшного гангстера, несмотря на то, что он сам столкнулся со смертностью.

"Эвакуация 2": смотрите трейлер

"Идеальная находка"

Карьера редактора модного журнала разваливается, когда она понимает, что человек, с которым она страстно поцеловала на светской вечеринке, теперь является ее новоназначенным коллегой и больше сыном ее начальника.

"Идеальная находка": смотрите трейлер

"Маршрут к любви"

Профессиональная деятельность требует от менеджера туристического агентства визита во Вьетнам, где восторженный и нетрадиционный гид знакомит его с образом жизни, наполненным чрезвычайными эскападами.

"Маршрут к любви": смотрите трейлер