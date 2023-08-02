Не зважаючи на безліч варіантів, важливо знайти саме ті фільми, що допоможуть завершити літо яскраво. Для вашої зручності, 24 Канал підготував добірку з десяти фільмів, які варто подивитися на Netflix до кінця літа.

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Нові фільми Netflix, які варто подивитися до кінця літа

  1. "Рай"

Хлопець працює в чудовій біотехнологічній компанії, що маніпулює часом. Але все погіршується, коли його дружина опиняється у скрутному становищі та змушена віддати колосальні 40 років свого життя, щоб погасити їхні борги.

"Рай": дивіться трейлер

  1. "Родичі поза законом"

За приголомшливим поворотом подій, банк, у якому працює Оуен, став жертвою зухвалого пограбування всього за кілька днів до його довгоочікуваного весілля. Влада розслідує інцидент, оскільки перші докази, здається, причетні до двох дуже несподіваних осіб – майбутніх тестя та тещі Оуена.

"Родичі поза законом": дивіться трейлер

  1. "Щастя для початківців"

Виявляючи надзвичайну стійкість після складного розлучення, відданий учитель разом із групою вирушає у важку туристичну експедицію, щоб відновити їхню віру в кохання.

"Щастя для початківців": дивіться трейлер

  1. "Пташиний короб: Барселона"

Людство стикається з загадковою силою, яка становить серйозну небезпеку. Розповідь про цю зловісну загрозу починається в Барселоні, розкриваючи захопливу історію широко відомого блокбастера "Пташиний короб".

"Пташиний короб: Барселона": дивіться трейлер

  1. "Вони клонували Тайрона"

Низка моторошних подій занурює різномасту трійцю (Джон Боєґа, Тейона Перріс і Джеймі Фокс) у безодню зловісної змови, яка шириться містом.

"Вони клонували Тайрона": дивіться трейлер

  1. "Найглибше занурення"

Відомий рекордсмен і доблесний дайвер об’єднують зусилля, щоб вписати свої імена в аннали історії шляхом сміливого й небезпечного занурення.

"Найглибше занурення": дивіться трейлер

  1. "Пан Самоходик"

Під час дивовижної знахідки історик мистецтва натрапляє на стародавній хрест тамплієрів, що дає початок захопливому квесту, щоб розшифрувати таємницю, що оточує цей священний артефакт. Об’єднавши зусилля з найнесподіванішою групою авантюристів, вони вирушають у надзвичайну подорож, щоб розкрити таємниці, приховані в цій загадковій реліквії.

"Пан Самоходик": дивіться трейлер

  1. "Евакуація 2"

У сміливій і серйозній спробі загартований у боях найманець Тайлер Рейк вирушає на небезпечну місію, щоб звільнити полонену родину страшного гангстера, попри те, що він сам зіткнувся зі смертністю.

"Евакуація 2": дивіться трейлер

  1. "Бездоганна знахідка"

Кар’єра редакторки модного журналу розвалюється, коли вона розуміє, що людина, з якою вона пристрасно поцілувала на світській вечірці, тепер є її новопризначеним колегою, і щобільше, сином її начальника.

"Бездоганна знахідка": дивіться трейлер

  1. "Маршрут до кохання"

Професійна діяльність вимагає від менеджера туристичної агенції візиту до В'єтнаму, де захоплений і нетрадиційний гід знайомить її зі способом життя, наповненим надзвичайними ескападами.

"Маршрут до кохання": дивіться трейлер