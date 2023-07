В мире ужасов появится Ким Кардашян, сыграющая "невероятно сексуальную и стильную" героиню в 12 сезоне "Американской истории ужасов". Поклонники Селены Гомес смогут присоединиться к расследованиям убийств в продолжении сериала Only Murders in the Building.

5 самых ожидаемых сериалов августа

"Американская история ужасов", 12 сезон

Когда смотреть: 1 августа

В новом сезоне увидим, как новое нашествие ведьм и сирен будут терроризировать район в Нью-Йорке – Хэмптон. Главную роль сыграла звезда 9 сезона "Ужасов" Эмма Робертс, а также к актерскому составу присоединился Мэтт Зукри и телезвезда Ким Кардашьян.

"Американская история ужасов": смотрите трейлер

"Убийства в одном здании", 3 сезон

Когда смотреть: 8 августа

"Убийства в одном здании" – американский комедийный телесериал, созданный Стивом Мартином и Джоном Гофманом. Герои узнают преступления и пытаются расследовать их первыми. В актерский состав со Стивом Мартином, Мартином Шортом и Селеной Гомес присоединилась популярная актриса Мерил Стрип.

"Убийства в одном здании": смотрите трейлер

"Настоящий рэп", 2 сезон

Когда смотреть: 10 августа

Сериал рассказывает о двух амбициозных подругах, знакомых еще со старшей школы, которые создают хип-хоп дуэт и пытаются засветиться в мире шоу-бизнеса. Музыкальная карьера не сразу идет вверх, но героиням придется сообразительно придумывать, как стать лучше конкуренток.

"Настоящий рэп": смотрите трейлер

"Миллиарды", 7 сезон

Когда смотреть: 13 августа

Это завершающий сезон саги о противостоянии нечистого на руку миллиардера и принципиального прокурора.

"Миллиарды": смотрите трейлер

"Асока", 1 сезон

Когда смотреть: 23 августа

"Асока" продолжит историю "Мандалорца" и расскажет о колоритном персонаже из вселенной Звездных войн, по имени Асока Тано. В нем снялась 25-летняя украинская актриса Иванна Сахно, сейчас живущая в Голливуде. Звезда сыграла вместе с Розарио Доусон, которая превратилась в Асоку Тано, и Наташей Лю Бордиццо, сыгравшей роль Сабины Врен. Режиссерами выступили шоуранеры "Мандалорца" Дэйв Филони и Джон Фавро.

"Асока": смотрите трейлер

Больше сериалов, которые выйдут в августе 2023: