Кинокартина вышла в украинский прокат 18 января 2024 года и за первые две недели собрала 3,5 миллиона гривен. Фильм сделал настоящие аншлаги в украинских кинотеатрах, хотя его показывали только на английском. А теперь "Бедные создания" доступны онлайн на украинском языке.

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Оскароносные "Бедные создания" доступны онлайн на украинском: где можно посмотреть

Фильм "Бедные создания" известного режиссера Йоргоса Лантимоса с 27 марта доступен для просмотра с украинской озвучкой на медиасервисе MEGOGO.

Озвучка выполнена творческой группой Sunnysiders Audiovisual специально по заказу медиасервиса MEGOGO. Кинолента доступна для просмотра с украинской озвучкой, оригинальным звуком и украинскими субтитрами по ссылке.

"Бедные создания": о чем сюжет ленты

Сюжет фильма основан на романе Аласдера Грея 1992 года. В центре повествования – молодая женщина Белла Бакстер, которую воскресил сумасшедший ученый. Впоследствии главная героиня убегает из дома "создателя" вместе с адвокатом Дунканом Веддерберном и отправляется в путешествие через континенты.

По словам Эммы Стоун, исполнившей роль Бакстер, она стала ее самым любимым персонажем за всю карьеру.

"Бедные создания": смотрите онлайн трейлер фильма

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