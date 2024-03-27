Кінокартина вийшла в український прокат 18 січня 2024 року і за перші два тижні зібрала 3,5 мільйона гривень. Фільм зробив справжні аншлаги в українських кінотеатрах, хоча його показували лише англійською. А тепер "Бідолашні створіння" доступні онлайн українською.

Не пропустіть Сила духу, яку відчутно через екран: спортивні драми, що варті уваги

Оскароносні "Бідолашні створіння" доступні онлайн українською: де можна подивитись

Фільм "Бідолашні створіння" відомого режисера Йоргоса Лантімоса з 27 березня доступний для перегляду з українською озвучкою на медіасервісі MEGOGO.

Озвучка виконана творчою групою Sunnysiders Audiovisual спеціально на замовлення медіасервісу MEGOGO. Кінострічка доступна для перегляду з українською озвучкою, оригінальним звуком та українськими субтитрами за посиланням.

"Бідолашні створіння": про що сюжет стрічки

Сюжет фільму заснований на романі Аласдера Ґрея 1992 року. У центрі оповіді – молода жінка Белла Бакстер, яку воскресив божевільний вчений. Згодом головна героїня втікає з дому "творця" разом з адвокатом Дунканом Веддерберном та вирушає в подорож через континенти.

За словами Емми Стоун, яка виконала роль Бакстер, вона стала її найулюбленішим персонажем за всю кар'єру.

"Бідолашні створіння": дивіться онлайн трейлер фільму

Дивіться стрічку українською онлайн та насолоджуйтесь якісним світовим кінематографом.