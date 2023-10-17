Сериал "Бекхэм" уже на Netflix: почему его стоит посмотреть всем

Шумная премьера биографического документального сериала "Бекхэм" уже завоевывает сердца миллионов. Это откровенная лента о семье Бекхэмов от оскароносного режиссера Фишера Стивенса.

Сериал состоит из четырех серий, в которых режиссер рассказывает, как обычный парень из Лондона вырос у легендарного игрока футбола, которым увлекается весь мир и его семья. О чем этот сериал и почему его стоит посмотреть, рассказываем дальше.

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Что известно о героях сериала

Сериал "Бекхэм" базируется на откровенных интервью с самим футболистом, но это не единственный элемент в нем. В сериале также представлены: жена Дэвида – Виктория Бекхэм, его родители, бывшие товарищи по команде Манчестер Юнайтед, известные соперники, лучший друг, бывший тренер и секретарь команды. Основной чертой этого проекта является искренность и честность в рассказах, ощущаемая даже сквозь экраны.



Дэвид Бекхэм в сериале "Бекхэм" / Netflix

О карьере футболиста в сериале "Бекхэм"

В середине первого эпизода включены отрывки из детских домашних видео, отснятых его отцом Тедом. Эти видеоролики показывают совсем юного Дэвида и рассказывают о его детстве, включая момент, когда подростка Дэвида доверили в руки тренера Манчестер Юнайтед Сера Алекса Фергюсона, когда ему было всего 12 лет. И не зря, ведь тренер практически сразу предложил мальчику подписать контракт.

Сериал "Бекхэм": смотрите онлайн трейлер.

С тех пор множество часов, проведенных с мячом, тренировки, советы тренеров – все это привело Бекхэма к успеху. В результате Дэвид Бекхэм мог похвастаться такой изящной игрой, что позволяла ему забивать голы практически из любой точки поля. В первом матче сезона Премьер-лиги 1996 года Дэвид Бекхэм поразил мир своим отличным ударом, произошедшим практически с половины поля, и этот момент мгновенно сделал его имя всемирно известным.

О браке Дэвида и Виктории Бекхэмов в сериале "Бекхэм"

То, что делает этот документальный сериал особенным, заключается не только в изложении событий и использовании архивных материалов, которые касаются всего, что указано выше. Он также особенный из-за того, как Дэвид и Виктория открыто делятся своими чувствами, говоря о том, о чем на протяжении десятилетий они избегали открыто говорить.

Основная идея сериала состоит в том, что они преодолели трудности благодаря крепости своего брака. И, безусловно, фирменный юмор Бекхэмов – это тоже то, что делает этот сериал достойным просмотра.

История Дэвида и Виктории началась с юношеской симпатии, переросшей в настоящую любовь, способную преодолеть любые невзгоды.