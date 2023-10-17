Серіал складається з чотирьох серій, у яких режисер розповідає, як звичайний хлопець із Лондону виріс у легендарного гравця футболу, яким захоплюється цілий світ та про його сім'ю. Про що цей серіал та чому його варто подивитися, розповідаємо далі.

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Що відомо про героїв серіалу

Серіал "Бекхем" базується на відвертих інтерв'ю з самим футболістом, але це не єдиний елемент в ньому. У серіалі також представлені: дружина Девіда – Вікторія Бекхем, його батьки, колишні товариші по команді "Манчестер Юнайтед", відомі суперники, найкращий друг, колишній тренер і секретар команди. Основною рисою цього проєкту є щирість і чесність у розповідях, яка відчувається навіть крізь екрани.



Девід Бекхем у серіалі "Бекхем" / Netflix

Про кар'єру футболіста у серіалі "Бекхем"

У середині першого епізоду включені уривки з дитячих домашніх відео, знятих його батьком Тедом. Ці відеоролики показують зовсім юного Девіда та розповідають про його дитинство, включаючи момент, коли підлітка Девіда довірили в руки тренера "Манчестер Юнайтед" Сера Алекса Фергюсона, коли йому було всього 12 років. І не даремно, адже тренер практично одразу запропонував хлопчику підписати контракт.

Серіал "Бекхем": дивіться онлайн трейлер

З того часу безліч годин, проведених з м'ячем, тренування, поради тренерів, – усе це привело Бекхема до успіху. У результаті Девід Бекхем міг похвалитись такою витонченою грою, що дозволяла йому забивати голи практично з будь-якої точки поля. У першому матчі сезону Прем'єр-ліги 1996 року Девід Бекхем вразив світ своїм відмінним ударом, який відбувся практично з половини поля, і цей момент миттєво зробив його ім'я всесвітньо відомим.

Про шлюб Девіда і Вікторії Бекхемів у серіалі "Бекхем"

Те, що робить цей документальний серіал особливим, полягає не тільки в переказі подій та використанні архівних матеріалів, які стосуються всього, що вище вказано. Він також особливий через те, як Девід і Вікторія відкрито діляться своїми почуттями, розмовляючи про те, про що протягом десятиліть вони уникали говорити відкрито.

Основна ідея серіалу полягає в тому, що вони подолали труднощі завдяки міцності свого шлюбу. І, безумовно, фірмовий гумор Бекхемів – це також те, що робить цей серіал вартим перегляду.

Історія Девіда та Вікторії почалася з юнацької симпатії, яка переросла у справжнє кохання, здатне здолати будь-які негаразди.