Можно посмотреть всего за день: самый новый украинский мини-сериал, о котором гудят соцсети

14 февраля в Украине состоялась премьера нового мини-сериала под названием "Белла Вита". Это лента, которая сразу привлекла внимание украинцев, ведь одну из главных ролей сыграл Сергей Стрельников, которого все точно видели в сериалах "Крепостная", "Ключи от правды" и многих других.

Лента уже наделала немало шума в сети. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и настоящих преимуществах этого сериала.

Что известно о сериале "Белла Вита"?

"Белла Вита" – это чувственная, эмоциональная история о любви, которая начинается с обмана. Настоящим преимуществом ленты является количество эпизодов. Сериал насчитывает всего 4 серии, поэтому вы легко сможете пересмотреть его всего за 1 день.

Главные роли в этом кинопроекте сыграли такие украинские актеры:

Григорий Бакланов,

Полина Василиса,

Сергей Стрельников,

Ирина Гришак,

Александр Попов,

Ирина Дорошенко.



Сериал "Белла Вита" / Фото Пресс-служба

Это сюжет о выборе сердцем и смелость быть честным с собой, даже когда на кону мечта всей жизни. Сериал "Белла Вита" можно посмотреть онлайн на сайте СТБ.

В сети уже можно прочитать невероятное количество положительных отзывов и реакций, которые пишут украинские зрители. Премьера сериала состоялась в День влюбленных и стала идеальным дополнением к этому празднику. Украинцы в восторге от сюжета, актерской игры и атмосферы, которую лента подарила людям.

О чем сюжет сериала "Белла Вита"?

В центре истории – 25-летняя Вита Бондарчук, дизайнер свадебных платьев, чья карьера и жизнь претерпевают переворот накануне открытия собственного салона. Вита приезжает на свадебную церемонию богатого бизнесмена Владислава Сикорского с готовым платьем и становится свидетелем настоящего скандала: невеста исчезает за считанные минуты до свадьбы.

Чтобы спасти свой имидж и бизнес, Влад заставляет Виту временно сыграть роль его невесты перед всеми гостями. Сначала это должна была быть лишь несколькоминутная сделка, но все выходит из-под контроля, когда пресса взрывается сенсационной новостью об их "тайном браке".

"Белла Вита": смотрите онлайн трейлер сериала

Вита пытается вернуть свою жизнь в привычное русло – работа, салон, подготовка к свадьбе с любимым Романом. Но вымышленная история с Владом все глубже вмешивается в ее будни.

Вскоре Вите придется сделать выбор, который изменит не только ее судьбу, но и жизнь всех, кто ее окружает.