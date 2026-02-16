Можна подивитись всього за день: найновіший український мінісеріал, про який гудять соцмережі

14 лютого в Україні відбулася прем'єра нового мінісеріалу під назвою "Белла Віта". Це стрічка, яка одразу привернула увагу українців, адже одну з головних ролей зіграв Сергій Стрельников, якого всі точно бачили у серіалах "Кріпосна", "Ключі від правди" та багатьох інших.

Стрічка вже наробила неабиякого галасу в мережі. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та справжні переваги цього серіалу.

Радимо Найсмішніші меми 4 сезону "Бріджертонів", які вже розірвали мережу

Що відомо про серіал "Белла Віта"?

"Белла Віта" – це чуттєва, емоційна історія про кохання, яке починається з обману. Справжньою перевагою стрічки є кількість епізодів. Серіал налічує всього 4 серії, тому ви легко зможете переглянути його всього за 1 день.

Головні ролі у цьому кінопроєкті зіграли такі українські актори:

Григорій Бакланов,

Поліна Василина,

Сергій Стрельніков,

Ірина Гришак,

Олександр Попов,

Ірина Дорошенко.



Серіал "Белла Віта" / Фото Пресслужба

Це сюжет про вибір серцем і сміливість бути чесним із собою, навіть коли на кону мрія всього життя. Серіал "Белла Віта" можна подивитись онлайн на сайті СТБ.

У мережі уже можна прочитати неймовірну кількість схвальних відгуків та реакцій, які пишуть українські глядачі. Прем'єра серіалу відбулася у День закоханих і стала ідеальним доповненням до цього свята. Українці в захваті від сюжету, акторської гри та атмосфери, яку стрічка подарувала людям.

Дивіться також 4 блискучі фільми Гая Річі, які треба побачити хоч раз у житті – за посиланням.

Про що сюжет серіалу "Белла Віта"?

У центрі історії – 25-річна Віта Бондарчук, дизайнерка весільних суконь, чия кар'єра і життя зазнають перевороту напередодні відкриття власного салону. Віта приїжджає на весільну церемонію багатого бізнесмена Владислава Сікорського з готовою сукнею і стає свідком справжнього скандалу: наречена зникає за лічені хвилини до весілля.

Щоб врятувати свій імідж і бізнес, Влад змушує Віту тимчасово зіграти роль його нареченої перед усіма гостями. Спочатку це мала бути лише кількахвилинна угода, але все виходить з-під контролю, коли преса вибухає сенсаційною новиною про їхній "таємний шлюб".

"Белла Віта": дивіться онлайн трейлер серіалу

Віта намагається повернути своє життя у звичне русло – робота, салон, підготовка до весілля з коханим Романом. Та вигадана історія з Владом все глибше втручається в її будні.

Незабаром Віті доведеться зробити вибір, який змінить не лише її долю, а й життя всіх, хто її оточує.