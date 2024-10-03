Тем временем в мире разворачивается скандал, связанный с известным рэпером P. Diddy, и в социальных сетях начали распространяться слухи, что "Симпсоны" снова предсказали будущее, как это было во многих случаях ранее. Поклонники сериала знают о его знаменитой способности отображать события, которые позже действительно случаются в реальной жизни.

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"Симпсоны" снова предсказали будущее: что произошло

Пользователи тиктока обнаружили интересное совпадение между реальными "белыми вечеринками" рэпера P. Diddy и эпизодом культового мультсериала "Симпсоны". Они обратили внимание, что подобные события уже появлялись на экране, и это стало поводом для очередной дискуссии о способности "Симпсонов" предсказывать будущее.

Речь идет об эпизоде под названием "Великий Фэтсби", который вышел в 28 сезоне еще в 2019 году. В нем один из персонажей, который очень напоминает рэпера, организует эксклюзивную вечеринку, где все гости одеты в белое.

Пользователи указали на несколько сходств между сериалом и реальными событиями, которые связаны со скандальными "белыми вечеринками" P. Diddy. Это включает не только стиль вечеринки и дресс-код, но и некоторые детали самой атмосферы мероприятия, которые были показаны в сериале. В "Симпсонах" это выглядит как еще одно предсказание, что добавило сериалу очередного повода для обсуждения в социальных сетях.

Вот, какие видеоролики публикуют пользователи:

Кого из звезд можно узнать в "Симпсонах"

В эпизоде "Симпсонов" под названием "Великий Фэтсби" можно заметить, что не только персонаж, который напоминает P. Diddy, привлекает внимание зрителей. Некоторые другие персонажи также имеют визуальные сходства с известными звездами, такими как Beyoncé и Jay-Z. Интересно, что именно эти лица сейчас оказались под прицелом критики в интернете из-за обвинений в причастности к организации запрещенных мероприятий, связанных с эксклюзивными вечеринками.

Эта параллель между эпизодом и реальными событиями стала еще одним поводом для обсуждения среди поклонников "Симпсонов". Зрители обратили внимание на то, как в сериале иронично отображаются современные фигуры шоубизнеса и их скандалы, которые порой, кажется, словно бы предсказываются заранее.

В сериале также можно заметить параллели с Джастином Бибером. По словам инсайдеров, он якобы стал жертвой насилия на "белых вечеринках", будучи еще совсем юным. Этот аспект добавляет еще одно измерение к дискуссии о том, действительно ли "Симпсоны" могут предсказывать события, которые позже становятся реальностью в жизни звезд.