Как сообщает источник, съемки продолжения сериала состоятся в отеле Four Seasons San Domenico Palace в Таормине. И, судя по забронированным датам на сайте гостиницы, съемку планируют завершить до 1 апреля 2022 года.

Поэтому, учитывая успех первого сезона, авторы "Белого лотоса" и НВО Мах решили продолжить сотрудничество на второй сезон, хотя говорят, что первоначально проект планировался как мини-сериал. Также ожидается, что, кроме новой локации, во втором сезоне будет также новый набор актеров.

Сюжет первого сезона сериала "Белый лотос"

Это острая социальная сатира, изображающая истории разных сотрудников и гостей эксклюзивного гавайского курорта в течение одной недели. Сначала кажется, что каждый герой – идеален, но это не так. В каждом эпизоде ​​сериала жизни персонажей сильно изменяются, их секреты раскрывают с каждым днем.

"Белый лотос" 2021: смотрите трейлер сериала

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Напомним, что в августе 2021 года стало известно о том, что шоу продолжили на второй сезон, почти сразу после того, как состоялась премьера сериала – 11 июля 2021 года.

Как отреагировали в сети на продолжение сериала