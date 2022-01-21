"Белый лотос" в Италии: что ждет поклонников сериала HBO Max во втором сезоне
Источник:Variety
Один из самых популярных сериалов стриминга HBO Max "Белый лотос" во втором сезоне сменит локацию. События проекта будут разворачиваться на фоне живописных пейзажей Италии, а именно на Сицилии.
Как сообщает источник, съемки продолжения сериала состоятся в отеле Four Seasons San Domenico Palace в Таормине. И, судя по забронированным датам на сайте гостиницы, съемку планируют завершить до 1 апреля 2022 года.
Поэтому, учитывая успех первого сезона, авторы "Белого лотоса" и НВО Мах решили продолжить сотрудничество на второй сезон, хотя говорят, что первоначально проект планировался как мини-сериал. Также ожидается, что, кроме новой локации, во втором сезоне будет также новый набор актеров.
Сюжет первого сезона сериала "Белый лотос"
Это острая социальная сатира, изображающая истории разных сотрудников и гостей эксклюзивного гавайского курорта в течение одной недели. Сначала кажется, что каждый герой – идеален, но это не так. В каждом эпизоде сериала жизни персонажей сильно изменяются, их секреты раскрывают с каждым днем.
"Белый лотос" 2021: смотрите трейлер сериала
Сложно найти интересный фильм/сериал? Проведите вечер не менее увлекательно со SlotoKing. Это надежное онлайн-казино с десятками игр, благодаря которым каждый игрок уходит в особую атмосферу и получает максимум удовольствия от игры.
Напомним, что в августе 2021 года стало известно о том, что шоу продолжили на второй сезон, почти сразу после того, как состоялась премьера сериала – 11 июля 2021 года.
Как отреагировали в сети на продолжение сериала
- "Как может быть 2 сезон? Это должен быть антологический сериал, который по существу отличается каждым сезоном. Его больше нельзя будет называть "Белым лотосом", если мы не вернемся в гостиницу?";
- "Майк Уайт умный. Его отель "Белый лотос" – это глобальная сеть. Должно быть весело!";
- "Это будет выглядеть просто как серия, которая будет повторяться? Необычные персонажи, мне понравился первый сезон, хочу увидеть, каким будет его продолжение".