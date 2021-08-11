Самый популярный сериал HBO Max продлили на второй сезон: реакция сети
Источник:24 канал
Драмедию "Белый лотос" (The White Lotus) продлили на второй сезон. И это не может не радовать, ведь в последнее время сериал стал самым популярным на сервисе HBO Max. Что мы знаем о втором сезоне, как на новость отреагировали поклонники и, вернутся ли к своим ролям актеры – читайте дальше.
Первый эпизод вышел 11 июля 2021 года.
Интересно 5 фактов о странном сериале "Девять незнакомцев" с Николь Кидман
Актерский состав второго сезона
Во втором сезоне скорее всего актеры не вернутся к своим ролям, ведь в продолжении нам покажут совершенно иных героев с новыми историями и в другом месте – в новом отеле для богатых. Однако в интервью IndieWire режиссер Майк Уайт рассказал, что, возможно, некоторые актеры и сыграют старых персонажей.
В первом сезоне сыграли:
- Александра Даддарио;
- Сидни Свини;
- Дженнифер Кулидж;
- Джейк Лейси;
- Стив Зан;
- Мюррей Бартлетт (на фото ниже);
- Фред Хечингер;
- Бриттани О'Грэйди (на фото ниже);
- Молли Шеннон;
- Конни Бриттон (на фото ниже).
О производственном этапе и деталях съемок пока не сообщают.
Рейтинг сериала
Кэролайн Франке в рецензии на первый сезон "Белого лотоса" назвала шоу увлекательным, в котором сочетаются истории, что впечатляют. "Пока вы привыкаете к одному эпизоду, ритм в другом уже меняется", – заинтересовала драматург.
Первый сезон с 6-ти эпизодов заканчивается в воскресенье вечером и, по данным HBO Max, его уже назвали самым популярным.
Сегодня сериал занимает первое место среди всех сериалов HBO Max и демонстрирует стабильный рост,
– отметили представители HBO Max.
Высоко оценила "Белый лотос" и Франческа Орси, старшая вице-президент HBO, сказав: "Майк снова создал типичное шоу, о котором говорят все в городе. Мы были взволнованы, услышав, что он хочет отправиться дальше, после закрытия эпического сезона на Гавайях. Мы с нетерпением ждем возможности наблюдать за его путешествием".
Читайте также 5 главных романтических кинопремьер сезона
Как отреагировала сеть на продолжение сериала
- "Как может быть 2 сезон? Это должен быть антологический сериал, который по сути отличается каждым сезоном. Его же больше нельзя будет называть "Белым лотосом", если мы не вернемся в гостиницу?";
- "Майк Уайт умный. Его гостиница "Белый лотос" – это глобальная сеть. Должно быть весело!";
- "Это просто будет выглядеть как серия, которая будет повторяться? Необычные персонажи, мне понравился первый сезон, хочу увидеть, каким будет его продолжение".
Реакция сети на первый сезон
Дженнифер Кулидж в сериале "Белый лотос" – лучше всего, что вы видели".
В сети даже появились различные мемы.
О чем сюжет ленты
"Белый лотос" от Майка Уайта – острая социальная сатира, которая изображает истории различных сотрудников и гостей эксклюзивного гавайского курорта в течение одной недели. Сначала кажется, что всякий герой – идеальный, но это не так. В каждом эпизоде сериала жизни персонажей сильно меняются, их тайны раскрывают с каждым днем.
"Белый лотос" первый сезон 2021: смотрите трейлер