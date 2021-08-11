Самый популярный сериал HBO Max продлили на второй сезон: реакция сети

11 августа 2021 , 12:16
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Источник:

24 канал

Драмедию "Белый лотос" (The White Lotus) продлили на второй сезон. И это не может не радовать, ведь в последнее время сериал стал самым популярным на сервисе HBO Max. Что мы знаем о втором сезоне, как на новость отреагировали поклонники и, вернутся ли к своим ролям актеры – читайте дальше.

Первый эпизод вышел 11 июля 2021 года.

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Актерский состав второго сезона

Во втором сезоне скорее всего актеры не вернутся к своим ролям, ведь в продолжении нам покажут совершенно иных героев с новыми историями и в другом месте – в новом отеле для богатых. Однако в интервью IndieWire режиссер Майк Уайт рассказал, что, возможно, некоторые актеры и сыграют старых персонажей.

В первом сезоне сыграли:

  • Александра Даддарио;
  • Сидни Свини;
  • Дженнифер Кулидж;
  • Джейк Лейси;
  • Стив Зан;
  • Мюррей Бартлетт (на фото ниже);
  • Фред Хечингер;
  • Бриттани О'Грэйди (на фото ниже);
  • Молли Шеннон;
  • Конни Бриттон (на фото ниже).

О производственном этапе и деталях съемок пока не сообщают.

Рейтинг сериала

Кэролайн Франке в рецензии на первый сезон "Белого лотоса" назвала шоу увлекательным, в котором сочетаются истории, что впечатляют. "Пока вы привыкаете к одному эпизоду, ритм в другом уже меняется", – заинтересовала драматург.

Первый сезон с 6-ти эпизодов заканчивается в воскресенье вечером и, по данным HBO Max, его уже назвали самым популярным.

Сегодня сериал занимает первое место среди всех сериалов HBO Max и демонстрирует стабильный рост,
– отметили представители HBO Max.

Высоко оценила "Белый лотос" и Франческа Орси, старшая вице-президент HBO, сказав: "Майк снова создал типичное шоу, о котором говорят все в городе. Мы были взволнованы, услышав, что он хочет отправиться дальше, после закрытия эпического сезона на Гавайях. Мы с нетерпением ждем возможности наблюдать за его путешествием".

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Как отреагировала сеть на продолжение сериала

  • "Как может быть 2 сезон? Это должен быть антологический сериал, который по сути отличается каждым сезоном. Его же больше нельзя будет называть "Белым лотосом", если мы не вернемся в гостиницу?";
  • "Майк Уайт умный. Его гостиница "Белый лотос" – это глобальная сеть. Должно быть весело!";
  • "Это просто будет выглядеть как серия, которая будет повторяться? Необычные персонажи, мне понравился первый сезон, хочу увидеть, каким будет его продолжение".

Реакция сети на первый сезон

Дженнифер Кулидж в сериале "Белый лотос" – лучше всего, что вы видели".

В сети даже появились различные мемы.

О чем сюжет ленты

"Белый лотос" от Майка Уайта – острая социальная сатира, которая изображает истории различных сотрудников и гостей эксклюзивного гавайского курорта в течение одной недели. Сначала кажется, что всякий герой – идеальный, но это не так. В каждом эпизоде сериала жизни персонажей сильно меняются, их тайны раскрывают с каждым днем.

"Белый лотос" первый сезон 2021: смотрите трейлер

 

Автор: Наталія Гулій