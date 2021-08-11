Перший епізод вийшов 11 липня 2021 року.

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Акторський склад другого сезону

У другому сезоні скоріше за все актори не повернуться до своїх ролей, адже у продовжені нам покажуть абсолютно інакших героїв з новими історіями та в іншому місці – у новому готелі для багатих. Однак в інтерв’ю IndieWire режисер Майк Вайт розповів, що, можливо, деякі актори й зіграють старих персонажів.

У першому сезоні зіграли:

Олександра Даддаріо;

Сідні Свіні;

Дженніфер Кулідж;

Джейк Лейсі;

Стів Зан;

Мюррей Бартлетт (на фото нище);

Фред Хечінгер;

Бріттані О'грейді (на фото нище);

Моллі Шеннон;

Конні Бріттон (на фото нище).

Про виробничий етап та деталі зйомок наразі не повідомляють.

Рейтинг серіалу

Керолайн Франке в рецензії на перший сезон "Білого лотосу" назвала шоу захопливим, в якому поєднуються історії, що вражають. "Поки ви звикаєте до одного епізоду, ритм в іншому вже змінюється", – зацікавила драматургиня.

Перший сезон із 6-ти епізодів закінчується в неділю ввечері і, за даними HBO Max, його вже назвали найпопулярнішим.

Сьогодні серіал займає перше місце серед усіх серіалів HBO Max і демонструє стабільний ріст,

– зазначили представники HBO Max.

Високо оцінила "Білий лотос" й Франческа Орсі, старша віцепрезидентка HBO, сказавши: "Майк знову створив типове шоу, про якого говорять усі в місті. Ми були схвильовані, почувши, що він хоче відправитися далі, після закриття епічного сезону на Гаваях. Ми з нетерпінням чекаємо можливості спостерігати за його подорожжю".

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Як відреагувала мережа на продовження серіалу

"Як може бути 2 сезон? Це мав бути антологічний серіал, який по суті відрізняється кожного сезону. Його більше ж не можна буде називати "Білим лотосом", якщо ми не повернемося до готелю?";

"Майк Вайт розумний. Його готель "Білий лотос" – це глобальна мережа. Має бути весело!

"Це просто виглядатиме як серія, яка буде повторюватися? Незвичні персонажі, мені сподобався перший сезон, хочу побачити, який буде його продовження";

Реакція мережі на перший сезон

Дженніфер Кулідж у серіалі "Білий лотос" – краще за все, що ви бачили".

У мережі навіть з’явилися різні меми.

Про що сюжет стрічки

"Білий лотос" від Майка Вайта – гостра соціальна сатира, яка зображає історії різних співробітників та гостей ексклюзивного гавайського курорту протягом одного тижня. Спершу здається, що всякий герой – ідеальний, але це не так. У кожному епізоді серіалу життя персонажів сильно змінюються, їхні таємниці розкривають з кожним днем.

"Білий лотос" перший сезон 2021: дивіться трейлер