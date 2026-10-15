Как сообщает EW, 54-летний Бен Аффлек неожиданно вспомнил, как Брюс Уиллис пытался отговорить его от участия в фильме, который впоследствии получил семь "Оскаров". Более того, звезда "Крепкого орешка" имел претензии даже к голосу молодого коллеги.

Что Брюс Уиллис советовал Бену Аффлеку

Аффлек вспомнил работу над фантастическим боевиком "Армагеддон" 1998 года, где снимался вместе с Брюсом Уиллисом.



"Влюбленный Шекспир" / Фото imdb



По словам актера, старший коллега искренне пытался помочь ему построить успешную карьеру. Правда, его рекомендации были довольно специфическими. Однажды Уиллис заявил Аффлеку, что у того слишком высокий голос для кинозвезды.

"Брюс как-то повернулся ко мне и сказал: „У тебя слишком высокий голос“. Я ответил: "Брюс, но это мой голос. Как я могу его изменить?" – вспомнил актер.

Но на этом советы не закончились. Уиллис также настойчиво рекомендовал молодому коллеге отказаться от роли в романтической комедии "Влюбленный Шекспир". Ирония в том, что картина впоследствии получила семь "Оскаров", в том числе в категории "Лучший фильм".

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Он ошибся насчет этого фильма. Но, справедливости ради, он даже не читал сценарий, – пошутил Аффлек.

Несмотря ни на что, актер подчеркнул, что очень любит Уиллиса и считает его чрезвычайно добрым человеком, который действительно хотел помочь.

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