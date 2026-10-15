Як повідомляє EW, 54-річний Бен Аффлек несподівано пригадав, як Брюс Вілліс намагався відмовити його від участі у фільмі, який згодом здобув сім Оскарів. Ба більше, зірка "Міцного горішка" мав претензії навіть до голосу молодого колеги.

Що Брюс Вілліс радив Бену Аффлеку

Аффлек пригадав роботу над фантастичним бойовиком "Армагеддон" 1998 року, де знімався разом із Брюсом Віллісом.



"Закоханий Шекспір" / Фото imdb



За словами актора, старший колега щиро намагався допомогти йому побудувати успішну кар'єру. Щоправда, його рекомендації були доволі специфічними. Одного разу Вілліс заявив Аффлеку, що той має надто високий голос для кінозірки.

Брюс якось повернувся до мене й сказав: "У тебе занадто високий голос". Я відповів: "Брюсе, але це мій голос. Як я можу його змінити?" – пригадав актор.

Та на цьому поради не закінчилися. Вілліс також наполегливо рекомендував молодому колезі відмовитися від ролі в романтичній комедії "Закоханий Шекспір". Іронія в тому, що стрічка згодом здобула сім Оскарів, зокрема в категорії "Найкращий фільм".

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Він помилився щодо цього фільму. Але, заради справедливості, він навіть не читав сценарію, – пожартував Аффлек.

Попри все, актор наголосив, що дуже любить Вілліса та вважає його надзвичайно доброю людиною, яка справді хотіла допомогти.

Нещодавно Аманда Сейфрід розповіла про те, чому акторка відмовляється від ролей.



