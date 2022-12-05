На конференции New York Times 2022 DealBook на прошлой неделе Бен Аффлек заявил, что создание фильмов "это вещь, требующая внимания, самоотверженности и работы, и она сопротивляется конвейерному процессу".

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Бен Аффлек назвал кинопроизводство Netflix конвейерным процессом

Актер отметил, что у Netflix немало фильмов, но не все качественные.

Я не вижу разницы между коммерцией и качеством. Я уверен, что Netflix имел отличную стратегию, но я бы спросил у их руководства: "Как вы собираетесь снять 50 замечательных фильмов в год? Как это возможно? Вы просто не можете этого сделать",

– сказал Бен.

Интересно, что Бен Аффлек и Мэтт Дэймон недавно основали киностудию Artists Equity. Первый их фильм о создании культового бренда кроссовок Air Jordan должен выйти уже в 2023 году. Главную роль в нем исполнил Мэтт Дэймон, а режиссером выступил сам Бен Аффлек.

В общей сложности компания планирует выпускать 5 фильмов в год. В общей сложности компания рассчитывает выпускать по пять фильмов год. По словам Аффлека, Artists Equity хочет выпускать коммерчески успешные, но "умные фильмы, которые будут помнить и через 20 лет после выхода". К тому же в компании заявили, что не хотят гнаться за количеством и повторять политику Netflix, сравнимую с конвейером.