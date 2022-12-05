"Конвейер": Бен Аффлек, открывший новую кинокомпанию, раскритиковал Netflix

Американский актер Бен Аффлек вместе с Мэттом Дэймоном открыли новую киностудию. Недавно он размышлял о том, как создаются фильмы в нынешнюю эпоху Netflix и других поточных платформ. По его словам, это не что иное, как "конвейер".

На конференции New York Times 2022 DealBook на прошлой неделе Бен Аффлек заявил, что создание фильмов "это вещь, требующая внимания, самоотверженности и работы, и она сопротивляется конвейерному процессу".

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Бен Аффлек назвал кинопроизводство Netflix конвейерным процессом

Актер отметил, что у Netflix немало фильмов, но не все качественные.

Я не вижу разницы между коммерцией и качеством. Я уверен, что Netflix имел отличную стратегию, но я бы спросил у их руководства: "Как вы собираетесь снять 50 замечательных фильмов в год? Как это возможно? Вы просто не можете этого сделать",

– сказал Бен.

Интересно, что Бен Аффлек и Мэтт Дэймон недавно основали киностудию Artists Equity. Первый их фильм о создании культового бренда кроссовок Air Jordan должен выйти уже в 2023 году. Главную роль в нем исполнил Мэтт Дэймон, а режиссером выступил сам Бен Аффлек.

В общей сложности компания планирует выпускать 5 фильмов в год. В общей сложности компания рассчитывает выпускать по пять фильмов год. По словам Аффлека, Artists Equity хочет выпускать коммерчески успешные, но "умные фильмы, которые будут помнить и через 20 лет после выхода". К тому же в компании заявили, что не хотят гнаться за количеством и повторять политику Netflix, сравнимую с конвейером.