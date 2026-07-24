Она привела Бена Аффлека на первый кастинг: в семье актера произошла большая утрата

В семье Бена и Кейси Аффлеков произошла трагедия. Умерла их мама Крис Аффлек. Ей было 83 года. Именно она в свое время помогла Бену сделать первые шаги в актерской профессии.

Как сообщает hollywoodreporter, Крис Аффлек скончалась 2 июня. В конце прошлого года врачи диагностировали у нее рак поджелудочной железы.



Бен Аффлек с мамой Крис Аффлек / Фото Backgrid



Крис Аффлек окончила Гарвард, более 30 лет проработала учительницей и всегда поддерживала своих сыновей. Именно она познакомила юного Бена со своей бывшей однокурсницей, кастинг-директором Патти Коллинз. Благодаря этому он получил свои первые прослушивания для рекламы и телепроектов. Так, с нескольких небольших кастингов и начался его путь в Голливуд.

Когда в 1998 году Бен Аффлек и Мэтт Деймон получили "Оскар" за сценарий к фильму "Умник Уилл Хантинг", рядом с актером сидела именно мама. Позже он признавался, что не понимал, почему это кого-то удивляло. По его словам, в тот момент он просто хотел, чтобы рядом был человек, который верил в него с самого начала.

После того как Крис узнала о болезни, больше всего она хотела увидеть выпускной своего внука Аттикуса. Семья рассказала, что ей это удалось. 31 мая она была на торжестве вместе с близкими, а уже 2 июня мирно скончалась во сне.

Истории успеха часто начинаются задолго до красных дорожек. В случае с Беном и Кейси Аффлеками все началось с мамы, которая просто поддержала своих сыновей тогда, когда они только мечтали о большом кино.

Не так давно скончалась звезда фильма "Один дома 2".