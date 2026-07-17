Как сообщает HELLO, о смерти актрисы сообщил ее агент. По его словам, Бренда мирно ушла из жизни после длительных проблем со здоровьем.



Умерла Бренда Фрикер, сыгравшая в фильме "Один дома 2" / Фото imdb



Впрочем, сводить ее карьеру только к рождественской классике было бы несправедливо. В 1990 году Фрикер стала первой ирландской актрисой, получившей "Оскар". Статуэтку ей принесла роль в драме "Моя левая нога".

За шесть десятилетий карьеры Бренда Фрикер снялась в более чем 30 фильмах и сериалах, среди которых "Поле", "Время убивать", "Вероника Герин", "Катастрофа" и "Улица Коронации". В последний раз актриса появилась на экранах в 2021 году.

Что известно о жизни Бренды Фрикер

За кадром жизнь Фрикер была гораздо тяжелее любого сценария: несколько выкидышей, многолетняя борьба с депрессией и пережитое в детстве сексуальное насилие, о котором актриса откровенно рассказала в мемуарах "She Died Young" 2025 года. По ее словам, возвращение к этим воспоминаниям во время написания книги далось ей почти так же тяжело, как и сам пережитый опыт.

В этом году город Дублин присвоил Фрикер звание почетной гражданки – по словам агента, эта награда особенно обрадовала актрису.



После новости о смерти социальные сети наполнились словами соболезнования: актрису вспоминают не только за награды, но и за редкий талант делать незабываемой даже самую маленькую роль.

Напомним, что несколько дней назад ушел из жизни актер Сэм Нил, сыгравший главную роль в фильме "Парк Юрского периода".