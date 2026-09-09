Двойная трагедия в семье Аффлеков: Бен и Кейси остались без родителей

О смерти отца, Тимоти Аффлека, рассказал младший брат Бена – Кейси. Он сделал это на пресс-конференции Венецианского кинофестиваля, представляя свой новый фильм.

Как сообщает HELLO, Кейси посвятил фильм своим родителям, признавшись, что очень хотел показать им эту картину.

"Я потерял и маму, и папу в этом году. Они были очень важны для меня", – рассказал актер.

По его словам, родителям, вероятно, понравился бы фильм, но увидеть его они уже не успели.

Родители Бена и Кейси



Бен Аффлек и Кристин Аффлек / Фото Wirelmage



Мать братьев, Кристин Аффлек, скончалась 2 июня в возрасте 83 лет после борьбы с раком поджелудочной железы. Тимоти же умер позже в том же году. Точная дата и причина его смерти пока не сообщаются.

Родители Бена и Кейси развелись в 1984 году. После этого Кристин осталась в Массачусетсе с сыновьями, а Тимоти переехал в Калифорнию.

Их жизненные пути тоже были очень разными. Мать Бена была школьной учительницей, училась в Гарварде и получила там степень магистра. Отец не закончил колледж – работал автомехаником, барменом и даже уборщиком в Гарварде.

Между тем Ольга Сумская недавно вспомнила своего покойного отца – актера Вячеслава Сумского – и показала редкие архивные фотографии с ним.