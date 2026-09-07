Актриса посвятила фотографию в своем инстаграме своему отцу – выдающемуся украинскому актеру Вячеславу Сумскому – в день его рождения, 6 сентября, и дополнила пост трогательными словами.

Боже, спасибо тебе за такого папу! Сегодня твой день… 6 сентября, – написала Ольга Сумская.

Актриса вспомнила отца как настоящего мастера сцены, который буквально жил театром. По ее словам, он играл по 35–40 спектаклей в месяц – такой творческий ритм он не просто выдерживал, а обожал.

Хортица, Днепр и счастливое детство

Среди опубликованных фото – кадры из семейных поездок. Ольга показала снимки с Хортицы, вспомнила золотую осень, рыбалку на днепровских кручах и, конечно же, теплые родительские объятия.

"Это лишь небольшая часть фотографий из нашего семейного архива… Каждая фотография – это мгновения моего счастливого детства", – поделилась актриса.

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Отдельное место в посте Ольга Сумская посвятила своим родителям. На архивной фотографии они вместе на сцене Запорожского театра имени Магара. Актриса назвала их безумно красивыми, искренними и родными и трогательно спросила:

"Где вы там? Мои родные".

К слову, Ольга Сумская уже не в первый раз заглядывает вместе с подписчиками в свой семейный архив и показывает фото из прошлого. Правда, некоторые из них были гораздо более откровенными – актриса демонстрировала себя молодой и в довольно откровенных образах.







