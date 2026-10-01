Ему было всего 14: Бен Аффлек рассказал о нападении, которое могло закончиться трагедией

Задолго до того, как Бен Аффлек начал спасать Готэм в костюме Бэтмена, ему пришлось столкнуться с опасностью без сценария, каскадеров и права на повторную съемку. Актер признался, что в подростковом возрасте на него напали с ножом прямо по дороге из школы.

Как сообщает People, неожиданной историей 54-летний Аффлек поделился в подкасте Кэрри Вашингтон "Street You Grew Up On".

Что случилось с Беном Аффлеком в 14 лет

Будущий обладатель двух премий "Оскар" вырос в Кембридже, штат Массачусетс. Свой район он описал как рабочий и довольно непростой – насилие там не воспринималось как нечто совершенно немыслимое.



Бен Аффлек / Открытые источники



Однажды, когда Бену было около 14 лет, он возвращался домой из школы и заметил двух старших парней в капюшонах. Они перешли дорогу, схватили его, достали нож и потребовали деньги.

Аффлек признался, что действительно испугался. Впрочем, через мгновение он узнал нападавших – раньше они вместе играли в бейсбол. Ребята тоже узнали Бена и отпустили его.

"Я подумал: похоже, на этот раз мне повезло", – вспомнил актер.

История получила гораздо более мрачное продолжение

Однако через несколько лет Аффлек снова услышал об одном из тех парней – и уже при гораздо более трагических обстоятельствах. По словам актера, примерно через три-четыре года один из нападавших убил человека ножом и получил около 20 лет тюремного заключения.

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