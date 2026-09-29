Как сообщает People, по словам 80-летнего Сталлоне, культовое тело Рокки и Рэмбо досталось ему отнюдь не даром – и расплачиваться за него приходится даже спустя десятилетия.

"Мое тело стало моей броней"

Сталлоне признался, что в 1980-х начал все больше концентрироваться на внешности. Сначала это якобы было частью работы над персонажами. Рокки должен был становиться все более тщеславным и подтянутым, а Рэмбо – выглядеть почти как дикий воин. Поэтому актер начал буквально "проектировать" собственное тело.

Я начал думать: сделай свое тело похожим на ягуара, на кота, – вспоминал Сталлоне.

Проблема в том, что профессиональный интерес быстро превратился в одержимость. По словам актера, во время работы над "Рокки 3" он довел процент жира в организме примерно до 2,6%. Сталлоне рассказал, что в тот период уже не мог нормально удерживать пищу, и у него развилась булимия.

То есть форма, которую миллионы зрителей считали почти эталонной, на самом деле стала для самого актера серьезной проблемой.

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Сталлоне признал, что принимал стероиды



Сильвестр Сталлоне в фильме "Рокки" / Фото United Artists/Kobal/Shutterstock



Актер также откровенно рассказал об использовании стероидов во время работы над фильмами о Рокки. По его словам, он настолько боялся потерять необходимую форму, что продолжал изнурять организм ради внешнего вида.

Сталлоне заявил, что достичь подобного уровня мышечной формы в течение длительного времени без дополнительных препаратов чрезвычайно сложно. В то же время его собственный опыт стал для него далеко не рекламой такого подхода.

По словам актера, стероиды и многолетние экстремальные нагрузки "имели ужасные последствия" для его организма.

Девять операций на спине и проблемы, которые остались на всю жизнь

Цена голливудского образа супермена оказалась немалой. Сталлоне рассказал, что перенес девять операций на спине, две операции на плечах и три процедуры по сращиванию позвонков шеи.

"Я практически держусь на волоске", – иронично описал свое состояние актер.

При этом он до сих пор пытается поддерживать форму, хотя признает: теперь это значительно сложнее и требует приема лекарств.

Сталлоне также сказал, что, если бы мог вернуться назад, то поступил бы во многом иначе. В частности, актер уже не стал бы самостоятельно выполнять столько опасных трюков.

Признание прозвучало перед выходом фильма о создании "Рокки"

Откровенное интервью Сталлоне появилось накануне премьеры "Я играю Рокки" – нового фильма о том, как создавалась легендарная спортивная драма 1976 года.

Молодого Сталлоне в картине сыграл Энтони Ипполито. Фильм должен выйти в ограниченный прокат 6 ноября, а широкий релиз запланирован на 20 ноября.

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