Як повідомляє People, за словами 80-річного Сталлоне, культове тіло Роккі й Рембо дісталося йому зовсім не безкоштовно – і розплачуватися за нього доводиться навіть десятиліття потому.

" Моє тіло стало моєю бронею"

Сталлоне зізнався, що в 1980-х почав дедалі більше концентруватися на зовнішності. Спочатку це нібито було частиною роботи над персонажами. Роккі мав ставати дедалі більш марнославним і підтягнутим, а Рембо – виглядати майже як дикий воїн. Тому актор почав буквально "проєктувати" власне тіло.

Я почав думати: зроби своє тіло схожим на ягуара, на кота, – згадував Сталлоне.

Проблема в тому, що професійний інтерес швидко перетворився на одержимість. За словами актора, під час роботи над "Роккі 3" він довів відсоток жиру в організмі приблизно до 2,6%. Сталлоне розповів, що в той період уже не міг нормально утримувати їжу й у нього розвинулася булімія.

Тобто форма, яку мільйони глядачів вважали майже еталонною, насправді стала для самого актора серйозною проблемою.

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Сталлоне визнав, що використовував стероїди



Сільвестр Сталлоне в фільмі "Роккі" / Фото United Artists/Kobal/Shutterstock



Актор також відверто розповів про використання стероїдів під час роботи над фільмами про Роккі. За його словами, він настільки боявся втратити необхідну форму, що продовжував виснажувати організм заради зовнішності.

Сталлоне заявив, що досягти подібного рівня м'язової форми протягом тривалого часу без додаткових препаратів надзвичайно складно. Водночас його власний досвід став для нього далеко не рекламою такого підходу.

За словами актора, стероїди та багаторічні екстремальні навантаження "мали жахливі наслідки" для його організму.

Дев'ять операцій на спині й проблеми, які залишилися на все життя

Ціна голлівудського образу супермена виявилася чималою. Сталлоне розповів, що переніс дев'ять операцій на спині, дві операції на плечах і три процедури зі зрощення хребців шиї.

Я практично тримаюся на дроті, – іронічно описав свій стан актор.

При цьому він досі намагається підтримувати форму, хоча визнає: тепер це значно складніше й потребує медикаментів.

Сталлоне також сказав, що, якби міг повернутися назад, то зробив би багато речей інакше. Зокрема, актор уже не став би самостійно виконувати стільки небезпечних трюків.

Зізнання пролунало перед виходом фільму про створення "Роккі"

Відверте інтерв'ю Сталлоне з'явилося напередодні прем'єри "Я граю Роккі" – нового фільму про те, як створювалася легендарна спортивна драма 1976 року.

Молодого Сталлоне у стрічці зіграв Ентоні Іпполіто. Картина має вийти в обмежений прокат 6 листопада, а широкий реліз запланований на 20 листопада.

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