Хороший вечер гарантирован: увлекательные фильмы с Беном Стиллером

Бен Стиллер – популярный и известный американский актер, харизма которого поражает миллионы зрителей как только он появляется в объективе камеры. В его творческом достижении немало кинолент, которые благодаря его актерской игре приобретают новые и яркие краски.

Кино 24 подготовило 4 фильма с талантливым Беном Стиллером. Приготовьте что-то вкусненькое и наслаждайтесь просмотром.

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"Знакомство с родителями"

По сюжету, главный герой Гейлорд Факер попадает в интересную ситуацию, когда планирует попросить руки своей девушки Пэм, симпатичной учительницы. Однако перед тем, как сделать предложение, он должен соблюсти традиционный обычай просить благословения у ее отца. Когда пара посещает свадьбу сестры Пэм, напряжение растет, когда Факер понимает, что ее отец не такой простой, как он изначально предполагал.

"Знакомство с родителями": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дюплекс"

Недавно молодожены Алекс и Нэнси нашли свою идеальную квартиру, но столкнулись с проблемами, связанными с их соседями. Над ними живет пожилая ирландка, которая, несмотря на свой возраст, характеризуется как оживленная и любознательная. Ее вмешательство в жизнь пары вызвало значительные нарушения в их повседневной жизни.

Ситуация обострилась до такой степени, что молодая пара была задумалась над тем, чтобы принять радикальные меры для решения проблемы. Однако пожилая женщина оказалась на удивление проницательной, что еще больше усложнило ситуацию.

"Дюплекс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Девушка моих кошмаров"

Недавно мужчина среднего возраста Эдди Кентроу оказался на распутье после внезапной смерти своего отца. Чувствуя давление, Эдди встречает привлекательную, но своеобразную Лайлу и импульсивно женится на ней, считая, что она – его идеальная пара. Однако их медовый месяц в Мексике быстро раскрывает истинное лицо Лайлы – она требовательна, невыносима и несовместима с образом жизни Эдди.

Несчастливый в браке, Эдди пересекается с Мирандой, очаровательной и беззаботной женщиной, которая привлекает его внимание. Когда они начинают все больше проводить времени вместе, Эдди влюбляется и начинает сомневаться в своем союзе с Лайлой. Борьба с чувством вины, тоски и желанием начать все с чистого листа, Эдди пытается разобраться в сложностях своих новых чувств.

"Девушка моих кошмаров": смотрите онлайн трейлер фильма

"Как украсть небоскреб"

В увлекательной криминальной комедии зрители увидят историю о группе обычных людей, которая ищет возмездия недобросовестным элитам Уолл-стрит.

Действие разворачивается в манхэттенской многоэтажке, населенной банкирами и финансовыми трейдерами, когда менеджер здания и его сотрудники просыпаются от шокирующего осознания – их пенсионные сбережения были обманом похищены.

Кто виноват? Виноват владелец небоскреба, который манипулировал их сбережениями ради личной выгоды в рискованных финансовых авантюрах. Поскольку вина ложится на менеджера, который несколькими месяцами ранее убедил коллег довериться негодяю, работники оказываются на грани и в конце концов решают взять дело в свои руки, ступив на путь возмездия и справедливости.

"Как украсть небоскреб": смотрите онлайн трейлер фильма

Если вы хотите хорошо провести вечер, то просмотр этих кинолент из подборки фильмов с Беном Стиллером точно поднимут вам настроение и позволят насладиться отдыхом.