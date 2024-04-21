Кіно 24 підготувало 4 фільми з талановитим Беном Стіллером. Приготуйте щось смачненьке та насолоджуйтеся переглядом.

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"Знайомство з батьками"

За сюжетом, головний герой Гейлорд Факер потрапляє в цікаву ситуацію, коли планує попросити руки своєї дівчини Пем, симпатичної вчительки. Однак перед тим, як освідчитися, він повинен дотриматися традиційного звичаю просити благословення у її батька. Коли пара відвідує весілля сестри Пем, напруга зростає, коли Факер розуміє, що її батько не такий простий, як він спочатку припускав.

"Знайомство з батьками": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дюплекс"

Нещодавно молодята Алекс і Ненсі знайшли свою ідеальну квартиру, але зіткнулися з проблемами, пов'язаними з їхніми сусідами. Над ними живе літня ірландка, яка, незважаючи на свій вік, характеризується як жвава та допитлива. Її втручання в життя пари спричинило значні порушення в їхньому повсякденному житті.

Ситуація загострилася до такої міри, що молода пара була задумалася над тим, аби вжити радикальних заходів для вирішення проблеми. Однак літня жінка виявилася напрочуд проникливою, що ще більше ускладнило ситуацію.

"Дюплекс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дівчина моїх кошмарів"

Нещодавно чоловік середнього віку Едді Кентроу опинився на роздоріжжі після раптової смерті свого батька. Відчуваючи тиск, Едді зустрічає привабливу, але своєрідну Лайлу та імпульсивно одружується з нею, вважаючи, що вона – його ідеальна пара. Однак їхній медовий місяць у Мексиці швидко розкриває справжнє обличчя Лайли – вона вимоглива, нестерпна і несумісна зі способом життя Едді.

Нещасливий у шлюбі, Едді перетинається з Мірандою, чарівною і безтурботною жінкою, яка привертає його увагу. Коли вони починають все більше проводити часу разом, Едді закохується і починає сумніватися у своєму союзі з Лайлою. Боротьба з почуттям провини, туги та бажанням почати все з чистого аркуша, Едді намагається розібратися в складнощах своїх нових почуттів.

"Дівчина моїх кошмарів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Як викрасти хмарочос"

У захопливій кримінальній комедії глядачі побачать історію про групу звичайних людей, яка шукає відплати недобросовісним елітам Волл-стріт.

Дія розгортається в манхеттенській багатоповерхівці, населеній банкірами та фінансовими трейдерами, коли менеджер будівлі та його співробітники прокидаються від шокуючого усвідомлення – їхні пенсійні заощадження були обманом викрадені.

Хто винен? Винен власник хмарочосу, який маніпулював їхніми заощадженнями заради особистої вигоди у ризикованих фінансових авантюрах. Оскільки провина лягає на менеджера, який декількома місяцями раніше переконав колег довіритися негідникові, працівники опиняються на межі і зрештою вирішують взяти справу в свої руки, ступивши на шлях відплати і справедливості.

"Як викрасти хмарочос": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ви хочете гарно провести вечір, то перегляд цих кінострічок із добірки фільмів з Беном Стіллером точно піднесуть вам настрій та дадуть змогу насолодитися відпочинком.