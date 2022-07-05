Он также отметил мужественное сопротивление и стойкость украинцев. О цели своего визита, встрече с переселенцами и впечатлениях от Украины во время войны Бен Стиллер рассказал телеведущей Соломии Витвицкой.

Новость дня Олег Сенцов женился: трогательное фото с избранницей

Бен Стиллер о визите в Украину

Впервые Стиллер встретился с беженцами в Польше, откуда родом его родители. Позже он приехал во Львов, впоследствии в Киев и деоккупированные городки Киевщины. В интервью Витвицкой он объяснил, какова была его миссия. По словам актера, невозможно почувствовать все, только просматривая телевидение и соцсети. Стиллер хотел своими глазами увидеть зверства россиян на наших землях и привлечь внимание мира к войне в Украине.

"Люди имеют право на безопасность"

"Видеть все это собственными глазами очень поражает. Я здесь вместе с агентством ООН по делам беженцев. Наша гуманитарная миссия – привлечь внимание к судьбе вынужденных переселенцев в результате этой войны, к внутренне перемещенным лицам. А таких миллионы и миллионы. Вы смотрите это по телевизору Но, когда говоришь с людьми, пережившими жестокость этой бессмысленной войны, осознаешь, как ужасно быть в такой ситуации. Такое невозможно почувствовать, только просматривая телевидение или соцсети. Поэтому я почувствовал, что важно сюда приехать, рассказать миру, что эта война должна прекратиться, что люди имеют право на безопасность", – сказал актер.

С абсолютным осознанием того, что сейчас происходит в Украине, несмотря на опасность, актер не побоялся приехать к нам. Как сообщил Стиллер, он сознательно принял определенные риски.

Мы об этом говорили и решили, что это того стоит. Я рад, что приехал, это прекрасная страна. Я впервые в Украине. Киев, Львов – отличные города. Очень жаль приезжать сюда в нынешних условиях, но я вижу жизнь людей, вижу, как они возвращаются к привычной жизни, и еще сопротивление людей, вашу стойкость. Это вдохновляет нас в США, поэтому я очень рад, что приехал,

– отметил он.

Отметил актер и о том, что его больше всего шокировало в этой войне. Речь идет о разрушении наших городов и истории людей. Он рассказал о женщине, которая с 10-летними сыновьями посреди ночи убегала в безопасное жилье.

"Я слышал историю одной женщины, у нее двое 10-летних близнецов, которые посреди ночи слышали эти ужасные звуки ракет и снарядов. Они вынуждены были мгновенно собраться и убегать в безопасное место, в подвал. Они даже не знали, когда смогут выйти на улицу. Другой" молодой человек рассказал, что это было похоже на фильм ужасов. Никто не знал куда бежать. Живые разговоры с пострадавшими дают понимание, что именно здесь происходило и как. Мир должен об этом знать, чтобы помочь остановить", – поделился он.



Бен Стиллер и Соломия Витвицкая / Фото ТСН

"Мы не имеем права забывать о беженцах"

Больше Бена шокировали разрушения, нанесенные оккупантами, и истории людей. В частности, он вспомнил историю женщины, которая с 10-летними близнецами ночью бежала в безопасное место.

"Они даже не знали, когда смогут выйти на улицу. И вот этот террор, намеренно направленный на гражданских – это просто отвратительно. Другой молодой человек рассказал, что это был фильм ужасов – никто не знал, куда бежать, куда бежать. Живые разговоры с Пострадавшими дают понимание, что именно происходило и как. Мир должен об этом знать, чтобы помочь остановить. Самый первый мой посыл – мы не имеем права забывать о беженцах", – сказал он.

В конце разговора актер Бен Стиллер и посол доброй воли ООН обратился к украинцам. Он отметил, что наша страна очень красивая.

Мне очень приятно приехать сюда в первый раз в жизни. Я передаю вам много поддержки и любви. Американский народ с вами!,

– подытожил Стиллер.

После интервью Бен получил в подарок 2 футболки – от 1+1 media и футболку с изображением знаменитой марки о направлении российского корабля. Кроме этого Бен подписал автограф-сюрприз для благотворительного аукциона Витвицкой.

Голливудский актер Бен Стиллер приехал в Украину: смотрите видео