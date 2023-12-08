Умер актер "Острых козырьков" Бенджамин Зефаная
Источник:The New York Times
7 декабря не стало британского актера Бенджамина Зефаная, сыгравшего роль пастора Иеремии Иисуса в телесериале "Острые козырьки". Зефаная скончался в возрасте 65 лет.
Читайте в материале, что явилось причиной смерти актера и кто был рядом в последние минуты жизни. А также чем еще занимался Бенджамин Зефаная, кроме актерской карьеры.
Рекомендуем 5 фильмов с неожиданным финалом, которые вы посмотрите на одном дыхании
Бенджамин Зефаная умер: какая причина смерти
На его странице в инстаграмме актера сообщили, что несколько месяцев назад у Бенджамина Зефанаи обнаружили опухоль мозга. Он скончался в четверг, 7 декабря. Последние минуты жизни он провел рядом с женой.
С большой грустью и сожалением сообщаем о смерти нашего любимого мужа, сына и брата сегодня (7 декабря – 24 Канал ) рано утром. Восемь недель назад у Бенджамина диагностировали опухоль мозга,
– сообщили в инстаграмм.
В публикации говорится, что Бенджамин Зефаная дал очень много этому миру, поэтому очень досадно огорчать всех этой новостью, впрочем, к сожалению, это правда.
Мы поделились им с миром и знаем, что многие будут шокированы и огорчены этой новостью. Бенджамин был настоящим первопроходцем и новатором, он так много дал миру,
– написали в публикации.
Бенджамин Зефаная: что известно об актере
Актер снимался в криминальной драме "Острые козырьки", к которой присоединился в 2013 году. Он появился в 14 эпизодах.
Впрочем, Бенджамин был не только актером. Зефаная также посвятил свою жизнь литературе и был политическим активистом. Он оставил после себя 14 поэтических сборников, первый из которых опубликовал, когда ему было 22. За жизнь писатель создал несколько романов и пьес, а в 2018 году написал автобиографию