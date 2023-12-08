Читайте в материале, что явилось причиной смерти актера и кто был рядом в последние минуты жизни. А также чем еще занимался Бенджамин Зефаная, кроме актерской карьеры.

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Бенджамин Зефаная умер: какая причина смерти

На его странице в инстаграмме актера сообщили, что несколько месяцев назад у Бенджамина Зефанаи обнаружили опухоль мозга. Он скончался в четверг, 7 декабря. Последние минуты жизни он провел рядом с женой.

С большой грустью и сожалением сообщаем о смерти нашего любимого мужа, сына и брата сегодня (7 декабря – 24 Канал ) рано утром. Восемь недель назад у Бенджамина диагностировали опухоль мозга,

– сообщили в инстаграмм.

В публикации говорится, что Бенджамин Зефаная дал очень много этому миру, поэтому очень досадно огорчать всех этой новостью, впрочем, к сожалению, это правда.

Мы поделились им с миром и знаем, что многие будут шокированы и огорчены этой новостью. Бенджамин был настоящим первопроходцем и новатором, он так много дал миру,

– написали в публикации.

Бенджамин Зефаная: что известно об актере

Актер снимался в криминальной драме "Острые козырьки", к которой присоединился в 2013 году. Он появился в 14 эпизодах.

Впрочем, Бенджамин был не только актером. Зефаная также посвятил свою жизнь литературе и был политическим активистом. Он оставил после себя 14 поэтических сборников, первый из которых опубликовал, когда ему было 22. За жизнь писатель создал несколько романов и пьес, а в 2018 году написал автобиографию