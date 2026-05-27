Испанский сериал уже привлек внимание многих пользователей Netflix. В частности, украинским зрителям удалось вывести ленту на первое место в рейтинге самых популярных сериалов платформы. Об этом сообщает Tudum by Netflix. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерский состав и то, кому точно понравится эта история.

О чем сюжет сериала "Берлин и Дама с горностаем"?

Этот сериал соединил в себе сразу три жанра: криминал, триллер и боевик. Если вы являетесь поклонником таких историй, эта лента вам точно понравится – как уже понравилась многим зрителям.

Испанский сериал рассказывает о Берлине и Дамиане, которые снова решают собрать банду. На этот раз события разворачиваются в Севилье, где герои планируют очередное грандиозное ограбление. Однако теперь они стремятся сделать все еще хитрее и продуманнее.

"Берлин и Дама с горностаем": смотрите онлайн трейлер сериала

По сюжету, команда делает вид похищения картины "Дама с горностаем", создавая лишь иллюзию преступления. На самом деле это часть сложного плана: таким образом Берлин хочет как можно ближе подобраться к герцогу Магаги и его жене. После шантажа мужчина не собирается молча мириться с ситуацией или отступать – и это запускает цепь событий, который превращается в настоящую игру мести.

Зрители увидят значительно темную сторону Берлина, которая откроется в новой истории.

Главные роли сыграли, Педро Алонсо, Тристан Ульоа, Хулио Пенья, Мишель Хеннер, Бигоня Варгас, Хоэль Санчес, Инма Куэста, Хосе Луис Гарсия Перес, Марта Ньето, Джейсон Фернандес, Луис Кальехо 0 Давид Новас, Хорхе Рапела, Карлос Бернардино, Хосе.

Настоящим преимуществом сериала является то, что он насчитывает всего 8 эпизодов. Если вы любите короткие, остросюжетные истории, то "Берлин и Дама с горностаем" именно для вас.

Какие еще сериалы смотрят украинцы на Netflix?

Не только "Берлин и Дама с горностаем" вошел в рейтинг самых популярных сериалов среди украинских зрителей. В этом списке есть и немало других популярных киноисторий с различными жанрами. Поэтому каждый сможет выбрать для себя что-то действительно особенное.

Среди этих сериалов такие:

"Немезида"

"Бороуз"

"Каштановый человечек"

"Легенды"

"Берлин"

"Гнев"

"Кошмарные бывшие"

"Учитель под прикрытием"

Выбирайте историю для себя и наслаждайтесь ярким киновечером уже сегодня.