Тильда Суинтон произнесла политическую речь на Берлинале и раскритиковала политику Трампа

Оскароносная британская киноактриса Тильда Суинтон получила награду "Золотой медведь" на церемонии открытия 75-го Берлинского кинофестиваля. Она выступила с политической речью и раскритиковала Дональда Трампа.

Церемония состоялась вечером 13 февраля. Почетную награду за достижения в карьере Тильде Суинтон вручил немецкий кинорежиссер Эдвард Бергер, передает 24 Канал со ссылкой на Deadline.

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На наших глазах происходит нечеловеческое. Я здесь, чтобы назвать это без колебаний или сомнений в своем понимании и выразить свою непоколебимую солидарность со всеми теми, кто определяет недопустимое самодовольство наших зависимых от жадности правительств, которые хорошо относятся к разрушителям планеты и военным преступникам, откуда они бы ни пришли,

– сказала Тильда Суинтон.

Оскароносная актриса не назвала страны и имена конкретных политиков, но, похоже, раскритиковала президента США Дональда Трампа, как сообщает издание.

Речь Тильды Суинтон на Берлинском кинофестивале: смотрите видео онлайн

Тильда Суинтон заявила, что является резидентом теоретического "независимого государства кино", где главное значение имеет инклюзивность, а оккупации и колонизация не допускаются. На прошлой неделе Дональд Трамп рассказал журналистам, что планирует приобрести Сектор Газа и превратить эту землю в Ривьеру Ближнего Востока.

Суинтон добавила, что верит в "просветительское кино, которое может вдохновить цивилизованный мир". Она обратилась к стриминговым платформам с просьбой поддерживать кинотеатры. Речь актрисы вызвала бурные аплодисменты в зале, а кинорежиссер Тодд Хейнс назвал ее "визионерской", когда вышел на сцену.

"Слова Тильды, эта речь, мы плакать в зеленой комнате. Вы – герой", – сказал он.