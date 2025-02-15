Церемонія відбулася ввечері 13 лютого. Почесну нагороду за досягнення у кар'єрі Тільді Свінтон вручив німецький кінорежисер Едвард Бергер, передає 24 Канал з посиланням на Deadline.

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На наших очах відбувається нелюдське. Я тут, щоб назвати це без вагань чи сумнівів у своєму розумінні та висловити свою непохитну солідарність з усіма тими, хто визначає неприпустиме самовдоволення наших залежних від жадібності урядів, які добре ставляться до руйнівників планети та військових злочинців, звідки вони б не прийшли,

– сказала Тільда Свінтон.

Оскароносна акторка не назвала країни та імена конкретних політиків, але, схоже, розкритикувала президента США Дональда Трампа, як повідомляє видання.

Промова Тільди Свінтон на Берлінському кінофестивалі: дивіться відео онлайн

Тільда Свінтон заявила, що є резиденткою теоретичної "незалежної держави кіно", де головне значення має інклюзивність, а окупації та колонізація не допускаються. Минулого тижня Дональд Трамп розповів журналістам, що планує придбати Сектор Гази й перетворити цю землю на Рив'єру Близького Сходу.

Свінтон додала, що вірить у "просвітницьке кіно, яке може надихнути цивілізований світ". Вона звернулася до стрімінгових платформ з проханням підтримувати кінотеатри. Промова акторки викликала бурхливі оплески у залі, а кінорежисер Тодд Хейнс назвав її "візійною", коли вийшов на сцену.

"Слова Тільди, ця промова, ми плакати в зеленій кімнаті. Ви – герой", – сказав він.