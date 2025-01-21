Умер известный кинорежиссер Бертран Блие – автор фильмов "Вальсеи" и "Буфетный стол"

Французский кинорежиссер Бертран Блие, который получил славу благодаря своим провокационным и глубоким фильмам, умер в возрасте 85 лет. Его работы, среди которых культовые ленты "Вальсеи", "Вечерний наряд" и "Буфетный стол", стали настоящими символами французского кино 1970-1980-х годов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на France24. Блие заложил основы для многих поколений кинематографистов и оставил значительный след в мировом кинематографе.

Советуем Новый президент США в кино: 3 культовые фильмы, в которых сыграл Дональд Трамп

Бертран Блие умер: что известно

Семья Бертрана Блие сообщила, что он спокойно ушел из жизни 20 февраля в своем парижском доме, в окружении самых близких. На момент смерти режиссеру было 85 лет.

За свою карьеру он снял 20 фильмов, которые оставили значительный след в кинематографе, а также написал сценарии к 24 картинам, сделавших его одной из самых ярких фигур французского кино.

Одной из самых знаковых работ Блие стал фильм "Приготовьте ваши платки" (1979), который принес ему международное признание и премию Оскар как лучший фильм на иностранном языке. Эта лента стала символом его уникального подхода к кинематографу, сочетая эмоциональный глубокий смысл с чувственными образами, которые захватывают зрителей.

Еще одна выдающаяся работа режиссера – "Слишком красива для тебя" (1989), которая принесла Блие вторую по значению награду Каннского кинофестиваля – Гран-при. Этот фильм продолжал его традицию провокационного подхода к теме любви, красоты и человеческих отношений, получив еще большее признание в международном кинематографическом сообществе.