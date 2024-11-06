Мы собрали список фильмов, в которых появлялся будущий президент США. Его участие в кинематографе, хоть и было незначительным, но оставило яркий след в поп-культуре.

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Фильмы с Дональдом Трампом

"Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке"

Это не просто продолжение культового рождественского фильма, но и еще одно приключение для самого маленького героя Америки – Кевина МакКалистера! Теперь он не дома, а в самом сердце Нью-Йорка, и, в отличие от предыдущего фильма, он располагает немаленькой суммой денег и несколько кредитных карточек. Это дает ему все возможности превратить город в огромную площадку для своих веселых игр. Все знакомые помнят, как Кевин, оставшись один дома, создавал целую череду ловушек для двух не очень умных воров. Но на этот раз все еще интереснее!

"Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке": смотрите онлайн отрывок с Дональдом Трампом

С самого начала фильма Кевин попадает в новую ситуацию: его старые приятели – мошенники Гари и Марв, попавшие в тюрьму из-за коварных ловушек Кевина, вдруг сбегают и снова оказываются в Нью-Йорке. И, как назло, они оказываются именно в том самом городе, где Кевин планирует развлекаться. Однако бандитов ждут новые, еще более хитрые и опасные ловушки, которые, как всегда, создает для них сам Кевин.

Но самый интересный момент фильма – это камео Дональда Трампа. Он делает свое первое появление в кино, сыграв самого себя. В одной из ключевых сцен, когда Кевин оказывается в роскошном отеле Plaza, он заблудился и не может найти своего отца. В этот момент он обращается к самому Трампу, который, конечно, является одним из владельцев этого отеля. Трамп дает Кевину несколько советов, как найти отца, и оказывает помощь, становясь своеобразным гидом в мире большого бизнеса и роскоши.

"Секс и город"

В известном сериале "Секс и город" Дональд Трамп появляется в нескольких эпизодах, где играет самого себя, став частью легендарной поп-культуры, которой восхищается весь мир. Его появления в сериале – это не просто камео, но и курьезные моменты, которые стали знаковыми для фанатов шоу.

"Секс и город": смотрите онлайн трейлер сериала

Одна из таких сцен, запомнившаяся многим, происходит, когда Трамп встречает одну из главных героинь – Кэрри Брэдшоу (которую играет Ким Кэтролл). В этом эпизоде между ними возникает комичное взаимодействие, которое мгновенно попадает в сердце поклонников сериала.

"Образцовый самец"

Дональд Трамп сделал камео в романтической комедии "Образцовый самец", где снова сыграл самого себя. Этот фильм, который стал культовым, был написан и поставлен Беном Стилером, который также исполнял главную роль – модель Дерека Зулендера. "Образцовый самец" – это пародия на модельный бизнес и мир моды, и в нем есть много юмора, сатира и комических ситуаций.

Трамп появляется в короткой, но очень заметной сцене в отеле, где происходит одно из важных событий фильма. В этой сцене Трамп без лишних усилий и выглядит как самый себе, давая несколько советов Зулендеру, который находится в своей типичной модной манере. Трамп не имеет большой роли, но его камео добавляет фильму еще больше глоссального юмора, ведь это часть пародии на элитный и богатый мир.

"Образцовый самец": смотрите онлайн трейлер фильма

Его участие в "Образцовом самце" подчеркнуло не только его бизнес имидж, но и роль, которую он занимал в мире шоубизнеса и медиа.

Как и во многих своих камео, Трамп выглядел на экране так, будто он не просто сыграл себя, а был органичной частью шуток и сатиры фильма. Это появление стало еще одним ярким моментом в его "кинематографическом портфолио" и оставило след в памяти поклонников.