Уже с 25 февраля украинские киноманы смогут посмотреть 3 часть популярной комедии "Сумасшедшая свадьба". Авторы проекта решили подогреть интерес публики к этой новинке кино, опубликовав в сети яркий постер.

Источник: Kino 24

Из яркого фото видно, что зрителей ждет новая порция юмора в стиле "Сумасшедшей свадьбы". В кадре можно увидеть исполнителей главных ролей – Назара Заднепровского, Лесю Самаеву и Екатерину Файн, которые позируют на фоне праздничного хаоса, что затеяли Юрий Горбунов, Надежда Мейхер, Олег Винник, Потап и Вячеслав Хостикоев.

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Рассекретили авторы ленты и дату премьеры. В кинотеатрах "Сумасшедшая свадьба" будут транслировать с 25 февраля 2021 года.

"Мы очень рады, что сняли и выпускаем в прокат третью часть франшизы "Сумасшедшая свадьба". Кино, на мой взгляд, действительно удалось, кинотеатры будут работать, а украинский зритель заждался хорошие, сумасшедше веселые и такие "наши" истории, какими являются свадебные приключения семейства Середюков. Поэтому и решили долго не ждать и выходить в ближайшее время, а именно накануне весны. И наш фильм – это лучшее лекарство от скуки и преодоления любых последствий карантина", – отметил Юрий Горбунов.



Постер к фильму "Сумасшедшая свадьба 3" / Фото пресс-служба фильма

По словам представителей "Сумасшедшей свадьбы 3", вскоре в сети появится и первый официальный трейлер фильма. Поэтому поклонники в ожидании новых кадров украинской комедии.

"Сумасшедшая свадьба 3": сюжет комедии

Как известно, 3 часть "Сумасшедшей свадьбы" станет финальной. В центре сюжета окажутся знакомые зрителям Середюки. Жениться намерен самый молодой представитель семьи – Захар. Отец ждет знакомство с его избранницей, мечтая о сказочной украинской свадьбе, о которой будут говорить все его соседи. Однако ожидания мужчины не оправдываются: Захар приводит красавицу Раду – дочь цыганского барона. И хоть Василий Середюк уже пообещал не портить свадьбу детям, эта церемония запомнится всем его родственникам.

Главные роли в фильме "Сумасшедшая свадьба 3" получили: