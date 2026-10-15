Как сообщает 24 Канал, уже 26 ноября 2026 года в украинский прокат выйдет новая комедия "Безумное Рождество" – продолжение популярной кинематографической вселенной "Безумной свадьбы".

Что будет в фильме "Безумное Рождество"

В центре сюжета снова окажется Василий Середюк, который больше всего на свете мечтает собрать всю большую семью за праздничным столом. Но есть проблема: дети давно выросли, у них свои семьи, и они не слишком спешат в родительский дом.

Тогда Василий придумывает, как ему кажется, гениальный план. Он сообщает родным, что тяжело болен и это может быть его последнее Рождество.

Конечно, после такой новости домой съезжаются все: дети, внуки, сваты и даже родители Франсуа.

Однако небольшая ложь быстро превращается в настоящую катастрофу. Середюк все больше запутывается в собственных выдумках, а заветный семейный праздник оказывается под угрозой.

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Удастся ли ему спасти Рождество и вернуть доверие близких – зрители узнают уже в кинотеатрах.



"Безумное Рождество": смотреть тизер

Кто сыграет в новой украинской комедии

К своим ролям вернутся хорошо знакомые зрителям актеры: Назар Заднепровский, Леся Самаева, Полина Василина и Джимми Воха-Воха.

Также в картине снимутся Юрий Горбунов, Александр Кобзарь, Инна Приходько, Арам Арзуманян, Екатерина Кузнецова, Катарина Файн, Вячеслав Хостикоев и другие.

Режиссером праздничной комедии стал Валентин Шпаков, известный по проектам "Поезд к Рождеству" и "Хатник". Продюсерами выступили Юрий Горбунов и Ирина Костюк.

К слову, "Безумное Рождество" станет четвертым полнометражным фильмом франшизы и вернет ее на большие экраны после пятилетнего перерыва.

Напомним, совсем скоро в украинский прокат выходит романтическая комедия "Хатник".