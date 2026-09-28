Как сообщает 24 Канал, "Хатник" – романтическая комедия с элементами фэнтези, действие которой разворачивается на Полтавщине. Режиссером фильма выступит Валентин Шпаков, продюсерами – Ирина Костюк и Анна Елисеева, а сценарий написали Слава Островцев и Ирина Петрик.

Что будет в "Хатнике"

Главная героиня Иванка – 28-летняя владелица кофейни в Киеве, у которой дела идут, мягко говоря, не так, как было заложено в бизнес-плане. Чтобы расплатиться с долгами, девушка решает продать единственное наследство – бабушкин дом в небольшом городке на Полтавщине.

План кажется простым: приехать, быстро все уладить, продать дом и вернуться к столичной жизни. Но дом имеет свое мнение по этому вопросу.

"Хатник": смотреть тизер

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Иванка узнает, что здесь живет домовой Роман. И забудьте о маленьком бородатом дедушке за печью: местный домовой выглядит как молодой привлекательный мужчина и готов сделать практически все, чтобы дом не продали. Словом, когда риэлтор говорит, что недвижимость продается "с жильцами", стоит все-таки уточнять детали.

Конечно, постепенно между Иванкой и загадочным Романом возникают чувства, а простая история продажи дома превращается в знакомство героини со своими корнями, семейными тайнами и совершенно другой жизнью. Иванку должна сыграть Анна Романова. Среди персонажей также есть местный фермер Богдан, роль которого досталась Михаилу Дзюбе.

Как снимали фильм

Первый съемочный день состоялся в старинном селе Великая Бугаевка в Киевской области. Именно здесь создатели нашли старый дом, что стал главной локацией фильма, а художники переделали его так, чтобы он соответствовал архитектурным и интерьерным традициям Полтавщины.

Многие из нас в детстве ездили к бабушке на лето в деревню. И воспоминания об этой яркой разноцветной деревенской романтике – одни из самых ценных. Эмалированные кастрюли, молоко в бидоне, малиновое варенье в миске, борщ из печи, палисадник с бархатцами и сальвией возле дома… Мы не могли устоять перед таким декоративным оформлением для фильма, как аутентичный бабушкин дом в деревне – побеленный, с вышитыми занавесками на окнах с синими рамами, ткаными дорожками и телевизором, прикрытым плетеной салфеткой. И главное – уникальный сюжетный концепт, в котором мы переосмысливаем такого фольклорного персонажа, как домовой, и разрушаем навязанные прошлой эпохой стереотипные образы "кузь и нафань". Наш домовой, он же хатник, – молодой красавец, который вместе с героиней переосмысливает старый дом. К тому же, фильм имеет важную культурную составляющую, ведь в сюжет и визуальный язык вписаны опишнянская керамика и роспись: лембики, свистунки, кувшины, миски, куманцы с характерными для полтавского региона орнаментами, – рассказывает продюсер Ирина Костюк.

Не только романтика

Авторы планируют сделать Полтавщину полноценной частью истории. В визуальном стиле "Хатника" важное место займут Опишня, керамика, традиционные орнаменты, старые дома, цветы и местные ремесла.

Среди ключевых тем фильма – возвращение к украинским корням, семейные ценности, любовь к родному городку и сохранение культурного наследия. То есть это должна быть не просто история "девушка встретила красивого мистического парня", хотя, согласитесь, для начала и этого уже вполне достаточно.

В Киеве снимают исторический триллер. Будет действительно интересно.