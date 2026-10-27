Вышел трейлер украинской комедии "Безумное Рождество" с Горбуновым и Заднепровским

После пятилетнего перерыва герои популярной украинской комедийной франшизы возвращаются на большие экраны. И на этот раз обещают устроить настоящий праздничный хаос.

Как сообщает 24 Канал, четвертый фильм франшизы выйдет в кинотеатрах уже 26 ноября 2026 года.

Что будет в фильме "Безумное Рождество"

На этот раз Василий Середюк решает любой ценой собрать всю семью на Рождество. И вместо обычного приглашения придумывает хитрый план: убеждает детей, что тяжело болен и это может быть его последний праздник.

Конечно, все срочно приезжают в Яблоновку. За одним столом собираются сразу три поколения Середюков – дети, внуки, французские сваты и даже ромская баронесса.

Однако когда родственники узнают об обмане, рождественская идиллия превращается в настоящий семейный апокалипсис. Словом, хотел Василий теплого семейного праздника, а получил все то, за что мы и любим "Безумную свадьбу".



"Безумное Рождество" – смотреть трейлер

К своим ролям вернулись Назар Заднепровский, Юрий Горбунов, Леся Самаева, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Екатерина Кузнецова и другие актеры франшизы.

В фильме также появятся POSITIFF, Lida Lee, Олег Михайлюта (Fahot), Бампер и Сус, а также Гарик Корогодский.

Кстати, POSITIFF и Lida Lee записали совместный саундтрек к комедии. Премьера песни и клипа запланирована на 20 ноября, а первые фрагменты композиции уже можно услышать в трейлере.

Продюсер картины Юрий Горбунов подчеркнул, что за всеми забавными приключениями скрывается история о семейном тепле, любви и традициях, которые объединяют украинцев.

Кроме того, недавно вышел первый тизер новой украинской комедии с Лесей Никитюк в главной роли.