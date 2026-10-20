20 октября создатели рождественскойкомедии "Два Рождества, одна Леся"" представили первый официальный тизер картины. Премьера фильма запланирована на 1 января 2027 года.

Что фильм "Два Рождества, одна Леся" рассказывает

В центре сюжета – женщина, которая когда-то пожертвовала мечтой стать телезвездой ради любви. Однако рождественское чудо дарит ей шанс увидеть, какой могла бы быть жизнь, если бы она выбрала карьеру.

Теперь героине предстоит решить, что важнее: спокойное семейное счастье или блестящая жизнь знаменитости. И, конечно же, без любовного треугольника не обойдется.



"Два Рождества, одна Леся": смотреть тизер

Мужа главной героини сыграл Владимир Кравчук, а самовлюбленного продюсера из альтернативной жизни – Евгений Лисничий.

В это трудно поверить, но начало этой истории было в 2004 году. Тогда мы с Лесей на фестивале КВН придумывали шутки для ее капитанского конкурса, – рассказывает Вова Кравчук. – Склейка! И вот в 2026-м мы играем супругов, которым уже не до шуток. Всегда интересно представлять, как могла бы измениться твоя жизнь после какого-то решения. Надеюсь, жизнь зрителей тоже немного изменится после решения пойти на фильм "Два Рождества, одна Леся". Конечно, изменится к лучшему! (улыбается).

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В противовес спокойному и надежному мужу, который безгранично любит главную героиню, выступает другой партнер Леси – самовлюбленный продюсер из "жизни мечты". Его роль воплотил харизматичный Евгений Лисничий. Кстати, "Два Рождества, одна Леся" – первый полнометражный фильм в карьере актера.



"Думаю, будет отпадно! – делится Евгений Лисничий. – Мы часто все " кололись" прямо на площадке. Надеюсь, эти дубли оставят и покажут во время титров. Работать со всеми было комфортно, мы быстро находили общий лад. Большинство сцен – с Ангелиной Гущиной и Лесей Никитюк. С Ангелиной мы давно знакомы и не раз работали, а с Лесей – впервые. Но все прошло так легко! Я постоянно делал ей комплименты по поводу съемок. А еще заметил, что у Леси интересный подход к работе – она отдается полностью. И я часто задумывался: "А как она доживет до вечера?" (улыбается).

В фильме также снялись Ирма Витовская, Яков Кучеревский, Ангелина Гущина, Александр Ярема и другие украинские актеры.

Режиссером комедии стала Аля Бухтиярова. Узнать, какую жизнь в итоге выберет героиня Никитюк, можно будет в кинотеатрах с 1 января 2027 года.

А еще совсем скоро нас ждет еще одна "украинская рождественская комедия. " – вы будете в восторге.