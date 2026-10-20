20 жовтня творці різдвяної комедії "Два Різдва, одна Леся" представили перший офіційний тизер стрічки. Прем'єра фільму запланована на 1 січня 2027 року.

Про що фільм "Два Різдва, одна Леся"

У центрі сюжету – жінка, яка колись пожертвувала мрією стати телезіркою заради кохання. Однак різдвяне диво дарує їй шанс побачити, яким могло б бути життя, якби вона обрала кар'єру.

Тепер героїні доведеться вирішити, що важливіше: спокійне сімейне щастя чи блискуче життя знаменитості. І, звісно, без любовного трикутника не обійдеться.



"Два Різдва, одна Леся": дивитись тизер

Чоловіка головної героїні зіграв Володимир Кравчук, а самозакоханого продюсера з альтернативного життя – Євгеній Лісничий.

У це важко повірити, але початок цієї історії був у 2004 році. Де ми з Лесею на фестивалі КВК придумували жарти для її капітанського конкурсу, – розповідає Вова Кравчук. – Склейка! І от у 2026-му ми граємо подружжя, якому вже не до жартів. Завжди цікаво уявляти, як могло б повернутися твоє життя після якогось рішення. Сподіваюся, життя глядачів теж трішки зміниться після рішення прийти на фільм "Два Різдва, Одна Леся". Звісно, зміниться на краще! (усміхається).

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На противагу спокійному та надійному чоловіку, який безмежно любить головну героїню, стає інший партнер Лесі – самозакоханий продюсер з «життя мрії». Його роль втілив харизматичний Євгеній Лісничий. До речі, "Два Різдва, Одна Леся" – перший повнометражний фільм у кар’єрі актора.



Я думаю, буде ржака! – ділиться Євгеній Лісничий. – Ми часто всі "кололися" просто на майданчику. Сподіваюся, ці дублі залишать і покажуть під час титрів. Комфортно працювалося з усіма, швидко знаходили спільний вайб. Більшість сцен – з Ангеліною Гущиною та Лесею Нікітюк. З Ангеліною ми давно знайомі й не раз працювали, а з Лесею вперше. Та було так легко! Я постійно робив їй компліменти щодо зйомок. А ще помітив, що у Лесі цікавий спосіб роботи – вона віддається повністю. І я часто замислювався: "А як вона до вечора доживе?" (усміхається).

У стрічці також знялися Ірма Вітовська, Яків Кучеревський, Ангеліна Гущина, Олександр Ярема та інші українські актори.

Режисеркою комедії стала Аля Бухтіярова. Побачити, яке життя зрештою обере героїня Нікітюк, можна буде в кінотеатрах з 1 січня 2027 року.

А ще, зосім скоро нас очікує ще одна українська різдвяна комедія. Ви будете в захваті.