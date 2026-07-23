Съемки фильма проходили в Киеве и области, а события картины разворачиваются именно во время рождественских праздников. Поэтому актерам пришлось создавать зимнюю атмосферу посреди лета. 24 Канал рассказывает подробнее о съемках новой украинской картины.
Леся Никитюк в фильме "Два Рождества, одна Леся" / Фото Starlight Production/Новый канал
Местами температура достигала +35 градусов, хотя, как признается режиссер Аля Бухтиярова, с погодой команде все же повезло больше, чем ожидалось. 24 Канал рассказывает подробнее о съемках новой украинской картины.
Когда снимали сцены на улице, было настолько прохладно, что даже члены съемочной группы бегали в костюмерную за теплыми вещами, – рассказала она.
За время работы команда сменила 13 локаций в Киеве и области, а искусственный снег, как говорят, выглядел настолько убедительно, что его было трудно отличить от настоящего.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
"Кристофер, я выбираю украинское кино"
Самым ярким же стал рассказ Леси Никитюк, которая, как всегда, не упустила возможности пошутить.
По словам телеведущей, именно во время съемок ей якобы предложили сыграть... в "Одиссее" Кристофера Нолана.
Не Пенелопу, конечно, а в массе. Но у меня уже были съемки "Два Рождества, одна Леся". Я же не могу разорваться. У меня ребенок. Поэтому сказала: "Кристофер, я выбираю украинское кино", – пошутила Никитюк.
А если без шуток, актриса уверяет: фильм получился теплым, семейным и местами очень эмоциональным. По сюжету ее героиня получает шанс прожить сразу две разные жизни и понять, какая из них действительно ее.
По словам Никитюк, во время некоторых сцен ей даже не пришлось специально вызывать слезы.
"Если вы любите плаксивую Никитюк, то этого в фильме будет достаточно", – со смехом сказала она.
Вместе с Лесей Никитюк в картине снялись Владимир Кравчук, Ирма Витовская, Яков Кучеревский, Евгений Лисничий, Ангелина Гущина, Александр Ярема, Виталий Салий и другие.
Увидеть рождественскую историю можно будет уже с 1 января 2027 года.
А пока готовьтесь посмотреть в кинотеатрах другую украинскую картину "Поезд „Червона рута“", которая выходит в прокат уже 20 августа.